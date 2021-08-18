القاهرة والإسكندرية في المقدمة.. ترتيب المحافظات بقائمة أوائل الثانوية

حصدت محافظات الوجه البحري 15 مقعدا بين أوائل الثانوية العامة 2021 وهي «الغربية 5 أوائل، الشرقية 4، وتساوي كل من الدقهلية وكفر الشيح بطالبين في الأوائل بكل محافظة، وكذلك المنوفية ودمياط طالب بكل محافظة بين الأوائل».

عدد مراكز محافظات الصعيد في أوائل الثانوية العامة

حققت محافظات الصعيد أقل من نصف عدد أوائل الوجه البحري في نتائج الثانوية العامة 2021 فحصدت 7 مقاعد وهي: «أسوان وسوهاج وحققت كل محافظة مركزين، ومحافظات قنا والمنيا والفيوم، لكل محافظة مركز واحد».

عدد مراكز القاهرة الكبرى في أوائل الثانوية العامة

وجاء باقي المحافظات ففي القاهرة الكبرى 12 مركزا وهي «القاهرة 9 مراكز، والجيزة مركزين، والقليوبية مركز واحد»، فيما حصدت محافظة الإسكندرية 8 مراكز.

أسماء أوائل الوجه البحري في الثانوية العامة

وفي وجه بحري حقق 6 طلاب المراكز الأولى في شعبة علمي علوم على مستوى الجمهورية، وهم «الطالبة فاطمة محمد عبد اللطيف الطنطاوي أحمد، المركز الأول بمجموع 404 درجات، بمدرسة بلقاس الثانوية بنات بمحافظة الدقهلية، والطالبة آية محمود علي سليمان حمودة، الحاصلة على المركز الثالث بمجموع 402 درجة، بمدرسة الشهيد هشام بركات بمحافظة كفر الشيخ، ورحمة عبدالوهاب صالح عبدالوهاب، الحاصلة على المركز الثالث، بمجموع 402 درجة، بمدرسة منيا القمح الثانوية بنات بمحافظة الشرقية، والطالب مايكل سمير صبحي توفيق، الحاصل على المركز الثالث بمجموع 402 درجة، بمدرسة السلام الثانوية الخاصة للغات بمحافظة الغربية، والطالب محمد أمين فيصل اللقوه، الحاصل على المركز الثالث بمجموع 402 درجة، بمدرسة شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات بمحافظة المنوفية، والطالبة ياسمين وليد محمد النجار، الحاصلة على المركز الثالث بمجموع 402 درجة، من مدرسة محمد ربيع فلاح الثانوية بمحافظة الشرقية».

أسماء أوائل الصعيد في الثانوية العامة

بينما لحقت محافظات الصعيد بمركزين هما الثاني مكرر، والثالث والذي حققته الطالبة ضحى رفاعي محمد علي، شعبة علمي علوم بمجموع 403 درجات بمدرسة سوهاج الثانوية بنات بمحافظة سوهاج، والطالبة خديجة حماد شعبان عبد الجواد علي، والتي حققت المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402، بمدرسة جردو الثانوية بنات بمحافظة الفيوم.

وفي شعبة علمي رياضة كان لمحافظة وجه البحري مركزين هما عهد مصطفى السيد محمد الشرقاوي من محافظة الغربية بمدرسة مختار كامل الثانوية بنات مجموع 404 درجات، وأحمد حسام محمد عطية فرج من محافظة كفر الشيخ بمدرسة فوه الثانوية للبنين بمجموع 400 درجة/ والطالبة ريهام محمود مصطفى من محافظة دمياط، أدبي، حصلت علي مجموع 383 درجة.

واحتلت محافظات القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية باقي مركز القسم الأدبي.