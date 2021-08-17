رابط نتيجة الثالث الثانوى 2021 بالاسم فقط علمى وأدبى

ظهرت نتيجة الصف الثالث الثانوي، اليوم، عبر موقع «الوطن»، حيث يمكن للطالب معرفة نتيجة الثالث الثانوى 2021 بالإسم فقط علمي وأدبي، وذلك بعد اعتمادها اليوم، من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أوضح أنّ نسبة النجاح بلغت 74%، ووصلت نسبة النجاح المئوية لطلاب شعبة علمي علوم 76%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب شعبة علمي رياضة 76%، ووصلت نسبة النجاح لطلاب الشعبة الأدبية هذا العام 70%، كما بلغت نسبة النجاح فى اللغة العربية للأدبي 90%.

نتيجة الثالث الثانوى 2021 بالاسم فقط علمى وأدبى

وبمجرد الدخول على موقع «الوطن»، تستطيع معرفة نتيجة الثالث الثانوى 2021 بالاسم فقط علمى وأدبى، حيث أكد الدكتور طارق شوقى، أنه حدث تغيير كبير في شكل توزيع الدرجات، ومن ثم الأرقام، ونسب النجاح القديمة لا يجري المقارنة بها، لافتا إلى أن أكبر عدد من الطلاب حصل على مجموع درجات يتراوح بين 250 لـ260 درجة من 410 درجات، فيما يتم توزيع الدرجات العلمية للطلاب أقل من نسب النجاح في العام الماضي.

وتزامنا مع إعلان نتيجة الثالث الثانوى 2021 بالإسم فقط علمى وأدبى على موقع «الوطن»، أعلن وزير التربية والتعليم، أن أغلب طلاب شعبة علمي علوم، حصلوا على درجات بين 298 و300 درجة، فيما حصل أغلب طلاب شعبة علمي رياضة حصلوا على درجات بين 293 إلى 299 درجة، ولم يحصل أحد على الدرجة النهائية، وعدد من حصل من الطلاب على 95 إلى 100% في الشعبة الأدبية «صفر»، كما أن عدد من حصل من الطلاب على 95 إلى 100% بلغ 20 ألف من شعبتي علمي رياضة وعلوم.

ولفت إلى أن 16 ألف طالب وطالبة في شعبة علمي علوم، حصلوا على درجة فوق 90%، كما أن هناك 3 آلاف طالب وطالبة حصلوا على درجات أكثر من 90%.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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