وزير التعليم العالي: «مجموعي في الثانوية كان 86% ودخلني طب أسنان»

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه قد حصل على 86% في الثانوية العامة والتحق بكلية طب أسنان، «لو رجعنا بالتاريخ، هنلاقي كل الأجيال اللي قبل 20 سنة، الناس كانت بتخش كليات عالية وعادية بمجاميع 70% و80%، ده اللي كان بيجيب 80% كان بياخد جائزة تفوق، بس الفترة اللي فاتت كان مجاميع الناس فوق 80% فيما فوق كان يمثل نسبة 75% من الطلاب، وده كلام مكنش منطقي».

فيه ناس بتجيب 99% وبتسقط في أولى كلية

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن كثير من المواطنين اعتادوا على شيء لكنه خاطئ، وحدث في الآونة الأخير تغيير تاريخي في منظومة التعليم، «سهل جدًا نضحك على واحد، ونديله مجموع خادع، ويسقط من أول سنة في كلية الطب وهو داخل بـ99%، لأنه انخدع، ده مش تقييمه الحقيقي».

عملية التقييم خلال السنوات الماضية لم تكن منضبطة

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه لا يلوم الطلاب على هذا الأمر، كون عملية التقييم لم تكن منضبطة، مضيفا «يمكن عرضنا النهادرة من خلال المؤتمر، قد إيه فيه تطور في منظومة التعليم خلال السبع سنوات اللي فاتوا، وإضافات جديدة جدًا على مستوى الجامعات الحكومية، بنزود في المعاهد الحكومية والكليات الحكومية والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والجامعات التكنولوجية، والجامعات الدولية».

هناك أماكن في الجامعات والمعاهد لكل خريجي الثانوية العامة

وتابع: «كل ده عشان يبقى الطلاب بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم يبقى ليهم مكان متاح في كل محافظات مصر، عندنا جامعات من أول العريش لحد مرسى مطروح ومن أول أسوان لحد إسكندرية متاح فيها التعليم مجاني، ونوفر أماكن تعليمية لكل الخارجين من المرحلة الثانوية».