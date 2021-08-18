والدة الأولى علمي علوم: بترجع من الامتحان زعلانة.. وفاطمة: العربي يوتر

أعربت الطالبة فاطمة محمد عبد اللطيف، الأولى علمي علوم بمحافظة الدقهلية، عن سعادتها البالغة، بعدما حازت على المركز الأول في الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم، موضحة أنها لم تبدأ دروسها في شهر أغسطس كما يفعل البعض، بل بدأت في مذاكرة دروسها أول بأول منذ بداية شهر سبتمبر، «كنت بخلص اللي ورانا يوم بيوم، ولم أضغط أبدًا على مواعيد النوم الخاص بي».

نصائح الأولى علمي علوم لطلاب الثانوية الجُدد

وأضافت «عبد اللطيف»، خلال بث مباشر أجرته معها جريدة «الوطن»، أنها كانت تسمع من أصدقائها أنهم يذاكرون 20 ساعة يوميًا، لكن هي لم تقم بذلك، «بحط أجندة كل يوم، اللي بخلصه بعمل قدامة صح، وبقول نصائح للطلاب في الثانوية العامة السنة القادمة، بلاش تبدأوا مذاكرة من شهر 8، بل أنا سمعت ناس بدأت من شهر 7، ده غلط، من بداية شهر 9 أبدوا ذاكروا، وبلاش تضغطوا أنفسكم، خلصوا كل يوم أول بأول».

امتحان اللغة العربية كان يوتر أي حد.. 60 سؤال كتير أوي

وتابعت: «كنت كل يوم بشوف الحاجات اللي أنا خلصتها، هل فعلا كانت تستحق الوقت اللي ذاكرته فيه ولا لا، مكنتش بفتح هاتفي نهائيًا، لما بحب أمسك الموبيل شوية، كنت بمسك موبيل ماما، وبفتح فيس بوك ويوتيوب، فيه ناس بترفض تمسك الموبيلات خالص، وتذاكر 24 ساعة، ده أنا مكنتش بعمل كده»، موضحة في الوقت ذاته، أن امتحان اللغة العربية كانت أسئلته كبيرة للغاية، «60 سؤال كتير، وحاجة موترة».

فيما قالت والدة الطالبة، «الحمد لله فضل كبير من عند ربنا، سجدنا لله شكر، مستواها كويس فيه وحققت درجات كويسة، بس كانت بترجع من الامتحان زعلانة أو بمعنى أصبح مش عارفة اللي عملته صح أو غلط، بنصحها أنها تفكر في المادة اللي بعدها، مكنش فيه إجابات نموذجية من الوزارة لكل امتحان، إحنا كنا متوترين وعيشنا في فترة صعبة، وكنت بحاول أهديها خالص، محدش عارف الخير فين، هي هتقدم في طب المنصورة ولو اتعرض عليها منح مش هترفض».