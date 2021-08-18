حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 18-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل لديه شخصية قوية، يستطيع أن يحقق بها أحلامه وأهدافه بأن يكون في المقدمة، سواء كان في حياته العلمية أو العملية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 18-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام المستجدات.

حظك اليوم برج الحمل 18-8-2021 على الصعيد العاطفي

قاوم ميلك للعناد والغضب، وابتعد عن المخاطر والمغامرات واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.