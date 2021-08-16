حظك اليوم برج الحمل الاثنين 16-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يحبّ مولود برج الحمل، أن يحصل على الانتباه الكامل من الآخرين ويتطلّع ليكون مركز الانتباه على الدوام، كما أن مواليد البرج لديهم شخصية قيادية حالمة، يأمل دائما أن يكون في المقدمة، سواء كان ذلك في حياته العلمية أو التعليمية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.

حظك اليوم برج الحمل 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع زحل يعدك بانفراجة وفرح رغم الضغوط واليوم مناسب للتجديد.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.