حظك اليوم برج الحمل السبت 14-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الحمل بحب المغامرة، وأبرز مميزاته الحيوية والنشاط، لكنه يحب الامتلاك، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر بمنزل المدخرات يدفعك اليوم للتفكير بموضوعية وبأسلوب اقتصادي راغبا في تأمين مستقبلك واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

الشمس في منزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وتقترب بذكاء ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.