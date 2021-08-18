«عبد الغفار»: عدم تطوير التعليم لسنوات طويلة سببه الضغوط على الوزارة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه وللمرة الأولى تم تغيير طريقة الأسئلة والتصحيح بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي في وزارة التربية والتعليم، حيث إن وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، هما منظومة واحدة متكاملة، وهناك تناغم وتنسيق كامل بين الوزارتين في كل ما يخص مستقبل الطلاب.

عبد الغفار: كان من الضروري تغيير النظام التقليدي بوزارة التربية والتعليم

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أن حالة التعود التي كان يعيشها الطالب من قبل بخصوص نمط الامتحانات والأسئلة بالثانوية العامة قد تغيرت، حيث أن ركون وزارة التربية والتعليم إلى النظام التقليدي دون تغيير، سببه الضغوطات التي مورست على الوزارة طيلة سنوات.

عبد الغفار: «المنحنى التعليمي المصري حاليا المعترف به عالميا»

وأوضح أنه ليس من المنطق أن يحصل ثلث طلاب الصف الثالث الثانوي على أكثر من 95%، لأنه وفي حال حدوث ذلك فينبئ بوجود خلل ما في العملية التعليمية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يدخل الحاصلين على أكبر من 65% بالمرحلة الأولى من التنسيق، «اللي كان جايب 97.5% السنة اللي فاتت مكنش بيدخل مرحلة أولى، والامتحان الغرض منه فرز الممتحنين، ومش معقول دفعة كلها في الجامعة تجيب امتياز، والمنحنى التعليمي المصري حاليا المعترف به عالميا».

وتوقع وزير التعليم العالي أن تهبط معدلات القبول بالكليات ما بين 7 و10% من النسبة المؤية الحاصل عليها الطلاب، «زمان الناس كانت بتخش الطب من أواخر الثمانينات، والهندسة من أواخر السبعينات، والمهم في الأرقام إنها تحقق للطالب دخول كليات مختلفة، وأتوقع انخفاض في القبول بالكليات في القطاع الطبي لنهاية الثمانينات أو بداية التسعينات، والقطاع الهندسي أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات».

وتابع: «لسه فيه ضغوط بيمارسها الأهالي على الطلاب بخصوص المجموع، ودايما هيكون فيه ضغط مجتمعي على الطالب لحد ما يحصل تغيير تدريجي في عقلية الأهالي، ولازم الطالب يدرس التخصصات المستقبلية ليلتحق بتلك الوظائف مستقبلا».

وأوضح: «عندنا منح دراسية للأوائل، وعندنا مبادرة السيد رئيس الجمهورية لخريجي الجامعات الحكومية بأن ينضموا لبرامج دراسية جديدة لمدة عامين، وهيتعمل ليهم مقاصة، ويحصلوا على منح دراسية، وشهادات، وده كله في سبيل تغيير ثقافة المجتمع العامة، وهيتم الإعلان على المنح الدراسية لأوائل الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة».