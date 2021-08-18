«التعليم العالي»: نتمنى قبل نهاية 2021 تصنيع أول لقاح كورونا مصري

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مجال البحث العلمي المصري في تقدم دائم ودوري، لافتا إلى أن العلماء المصريون حصلوا على المركز الـ30 من بين 230 دولة في كثافة نشر الدوريات العلمية بالمجلات العالمية، إذ تفوقت مصر على كلا من جنوب أفريقيا وإسرائيل بأعداد الأبحاث المنشورة والمقتبس منها عالميًا، «ده بيدل أن فيه حراك في منظومة البحث العلمي المصري».

عبدالغفار: وصلنا مع هيئة الدواء لمراحل متقدمة بخصوص لقاح كورونا

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هيئة البحث العلمي المصرية تعمل حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير اللقاحين المصريين الجاري العمل عليهم حاليًا، «إحنا شغالين في اللقاح المصري ووصلنا مع هيئة الدواء لمراحل متقدمه، ومنتظرين تراخيص للبدء في التجارب الأولية، وقاربنا بالانتهاء من كافة المتطلبات، ونتمنى قبل انتهاء عام 2021 تصنيع أول لقاح كورونا مصري».

عبدالغفار: زيادة طفيفة بأعداد مصابي فيروس كورونا بالمستشفيات الجامعية

وأوضح أن المستشفيات الجامعية تشهد حاليا زيادة طفيفة في أعداد المصابين بالفيروس يوميًا، وهي المشكلة التي دخلت فيها أغلب دول العالم بالموجة الرابعة لفيروس كروونا، «المطمئن حتى الآن أن الأعداد اللي زادت معملتش أي إرهاق على المنظومة الصحية في الجامعات، ونسب الإشغال في جهاز التنفس الصناعي مش كبير».

وأكد أن الوزارة لديها دراسات حال تفاقمت الأوضاع وزاد أعداد مصابي فيروس كورونا مستقبلا، «حطينا الخطة بتاعتنا بالفعل، وأول ما نستلم الكميات الأزمة لتطعيم الطلاب هستم الإعلان ليهم قبل بدالية العام الدارسي علشان ياخدوا التطعيم، وعايزين نساعد المجتمع الجامعي والطلاب على عودة الحياة لطبيعتها».