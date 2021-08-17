مصرع طالبة ثانوية عامة سقطت من الدور الخامس بشبرا

لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها في منطقة بيجام، بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، مصرعها مساء اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من الدور الخامس في منزلها، حيث أكد المحضر الرسمي في قسم الشرطة سقوطها أثناء نشر الغسيل، فيما تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي وبعض أصدقائها أنها انتحرت، بسبب إخفاقها في نتيجة الثانوية العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال اهل الفتاة المتوفاة وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك

بلاغ بسقوط طالبة ثانوية عامة من الدور الخامس بشبرا

تلقى العميد محمد النجار، مامور قسم اول شبرا الخيمة، إخطاراً بسقوط فتاة من الدور الخامس في مسكنها بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة ووفاتها في الحال.

تم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وانتقل فريق من مباحث القسم، بقيادة المقدم أحمد عصر، لفحص الواقعة، وتبين أن القتاة تُدعى «ك. ن.»، طالبة بالثانوية العامة، وأكد والدها وشقيقتها أنها كانت تقوم بنشر الغسيل وسقطت أثناء ذلك، ونفوا أن تكون قد أقدمت على الانتحار، بسبب نتيجة الثانوية العامة، حيث جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وأمرت النيابة باستعجال أعمال الصفة التشريحية للجثمان لبيان سبب الحادث.

نشطاء «فيسبوك»: المتوفاة انتحرت.. وأسرتها تنفي

وبينما تداول عدد من رواد التواصل الإجتماعي، وإحدى صديقات الطالبة المتوفية، أن سبب سقوط الطالبة هو إقدامها على الانتحار، بعد أن علمت بنتيجتها في الثانوية العامه وأنها راسبة في إحدى المواد، فقررت الانتحار وألقت بنفسها من الدور الخامس، فقد أكد والدها وشقيقتها أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة، وأن الحاث قضاء قدر، وأنها سقطت أثناء نشر الغسيل.