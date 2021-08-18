حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 18-8-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:11 ص | الأربعاء 18 أغسطس 2021
حظك اليوم برج السرطان
يتميز مولود برج السرطان بحبه لقضاء وقت فراغه مع الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج السرطان 18-8-2021 على الصعيد المهني
القمر في مواجهة برجك قد يصيبك بالتشوش، ومع ذلك تتغلب على كل الضغوط إذا قاومت ميلك للتسرع والمغامرة.
حظك اليوم برج السرطان 18-8-2021 على الصعيد العاطفي
قد تكون بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع من تحب أو مع شريك حياتك.
ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.