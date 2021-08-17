الخامس مكرر أدبي: الرسم هوايتي الوحيدة.. ومليش صحاب

قال شاول عيسي، الخامس مكرر أدبي على الثانوية العامة، إنه كان يذاكر أولا بأولا وكان أحيانا يشعر بالضيق ويتوقف عن المذاكرة ليراكم بعض المواد، لافتا إلى أنه كان يتابع دائما المراجعات عبر جروبات «فيس بوك» و«تليجرام».

وأضاف «عيسى»، في تصريحات لـ«الوطن» في بث مباشر، أن المدرسة لم يوجد فيها إلا شرح مادتين، وهما اللغة الفرنسية، حيث كان يوجد بمفرده في الفصل، وكانت تشرح له المدرسة طوال العام، لأنه لم يحصل على درس في اللغة الفرنسية، لارتفاع سعر الدرس فيها، متابعا: «أنا حبيت العربي في تالتة ثانوي وبحب اللغات واللغة الفرنسية، وهستنى أشوف منحة بعدما كنت عاوز أخش ألسن، وبحب الرسم جدا».

شاول: كنت حريصا على إسعاد أهلي

وأوضح الخامس مكرر أدبي على الثانوية العامة في القاهرة، أنه كان يذاكر من أجل أن يسعد والديه حتى لا تذهب نقودهما هدرا، خاصة أنهم أنفقوا أموالا كثيرة على الدروس في ظل تغيير نظام الثانوية العامة.

«بقعد في أوضتي فترات طويلة»

وواصل: «طبيعي إن امتحان الثانوية العامة يبقى صعب، ومش لازم كل الناس تجيب درجات نهائية عشان الامتحان يبقى ناجح، بس الامتحان قسم المستويات، وراعى الجميع».

وأشار شاول، إلى أنه يحب الرسم، وآخر رسوماته هي «إلاله ماعت»، إلهة العدالة عند المصريين القدماء، «أنا بحب الرسم دايما لإني بقعد في أوضتي فترات طويلة والرسم بيساعدني أقضي وقتي بشكل أفضل، ومعنديش صحاب بخرج معاهم كل صحابي على النت فمش بقعد على القهوة».

وأعلن اليوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي، نتيجة أوائل الثانوية العامة لشعبتي أدبي وعلمي، وهذا الإعلان هو الأول بعد تطبيق نظام الثانوية الجديد الذي يعتمد على التابلت والأسئلة التي تعتمد على الاختيار من بين متعدد.