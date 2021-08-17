وفاة طالب بالثانوية قبل إعلان النتيجة بـ3 ساعات في الشرقية

توفي طالب بالثانوية العامة بمحافظة الشرقية قبل موعد إعلان النتيجة ب 3 ساعات.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغا بوفاة "السيد أشرف السيد" 18 عاما طالب بالصف الثالث الثانوي إثر إصابته بماس كهربائي. وتحرر محض بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وقال "محمد. ا" احد أهالي القرية أن الطالب الراحل توفي قبل إعلان النتيجة بنحو 3 ساعات وتسببت وفاته في حالة من الحزن بين أهالي القرية. مشيرا إلى أنه كان يتصف بحسن الخلق.

وفي السياق نفسه شيع جموع غفيرة من الأهالي جثمان الشاب الراحل في مشهد جنائزي مهيب عكس الوداع المؤلم للطالب الذي كان ينتظر إعلان النتيجة والاستعداد للانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي.