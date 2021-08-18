«المنشآت الفندقية»: الانتهاء من تطعيم العاملين نهاية سبتمبر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه تم خلال الأسبوع الجاري تطعيم العاملين بالقطاع الفندقي بالأقصر وأسوان بالجرعة الأولى من مصل كورونا، موضحا أنه سيتم أيضا خلال الأيام القليلة المقبلة تطعيم العاملين بفنادق القاهرة والجيزة بالجرعة الأولى من المصل.

حصول أكثر من 90% من العاملين بشرم الشيخ والغردقة على الجرعة الثانية من مصل كورونا

وأضاف لـ«الوطن»، أن أكثر من 90% من العاملين بفنادق الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ قد حصلوا على الجرعة الثانية من مصل كورونا، كما انتهت لجان وزارة الصحة والسكان من تطعيم العاملين بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح بالجرعة الأولى من المصل، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطعيم كل العاملين بفنادق الجمهورية نهاية شهر سيتمبر المقبل.

زيادة عدد السياح الوافدين لمصر

وأكد عاقل أن الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لكورونا سيكون له تأثير كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشهور المقبلة، وتابع «العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر تشترط للسماح لمواطنيها بالسفر للسياحة بالخارج ضرورة حصول عدد كبير من سكان الدول المسافرين إليها على مصل كورونا».

وأشار عاقل إلى أنه لن يسمح لمن لم يتحصل على مصل كورونا خلال الشهور المقبلة بالعمل بالفنادق المصرية، لافتا إلى أن عمليات تطعيم العاملين إجبارية وليست اختيارية، موضحا أن الغرفة لم تتلق إلى الآن ما يفيد برفض أي من العاملين بالمنشآت الفندقية الحصول على التطعيم الخاص بكورونا.

وأشار إلى أن تطعيم العاملين بفنادق الغردقة وشرم الشيخ، فضلا عن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت الفندقية ساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء كما كان له دور كبير في عودة الحركة السياحية الوافدة من روسيا بعد توقف لنحو 6 سنوات.

يشار إلى أن عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بدأت منذ شهر أبريل الماضى، حيث تم البدء بتطعيم العاملين بالمدن السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.