 الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء

يمثل يوم عاشوراء أهمية كبيرة للمسلمين، حيث يكثر فيه المسلمون من الأعمال الصالحة وأفضل الأعمال المستحبة.

ورصدت دار الإفتاء أبرز الأعمال الصالحة المستحبة في يوم عاشوراء..

ـ الصيام:

ومن سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، صيام عاشوراء لأن لصيام هذا اليوم الكثير من الفضل والثواب، فبصومه تكفر ذنوب السنة الماضية.

ـ التوسعة على الأهل

من المستحب أن يقوم المسلم بالتوسعة على أهل بيته في هذا اليوم ولو بأبسط أنواع الطعام والشراب وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ»، قال جابر رضي الله عنه: «جربناه فوجدناه كذلك»، وقال أبو الزبير مثله.

ومن الأعمال المستحبة في عاشوراء أيضا: «قراءة القرآن والإكثار من الصدقات وقيام الليل».

دعاء يوم عَاشوراء

ومن الأمور التي يقوم بها الكثير من المسلمين يوم عاشوراء هو الإكثار من الدعاء والتضرع للمولى عز وجل، ومن بين أدعية عاشوراء التي يمكنك الدعاء بها:

(يا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرةوأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحييني حياة طيبة وتوفّني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين )

( لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم،

(لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.)

(اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك

لك المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.)

(اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار).

(اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.)