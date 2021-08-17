هل صيام يوم عاشوراء بثواب 10 آلاف ملك؟.. «كبار العلماء» تجيب «فيديو»

مع اقتراب يوم عاشوراء، الذي ينتظره الملايين من المسلمين في شتي بقاع الأرض للتقرب من الله عز وجل، وتكثيف ذكر الله وزيادة الأعمال الصالحة، زعم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن المسلم يحصل على ثواب عشرة آلاف ملك عند صيام يوم عاشوراء، مستندين إلى حديث «من صام عاشوراء أعطي ثواب ألف ملك».

فضل صيام يوم عاشوراء

وحول صيام يوم عاشوراء، تساءل العديد من المسلمين عبر السوشيال ميديا، عن صحة الحديث المتداول بين العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من عدمه، خلال الساعات الماضية، وهو الأمر الذي نفاه الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.

هاشم: هذا حديث ضعيف لأن به مبالغة

وبشأن صيام يوم عاشوراء، قال عضو هيئة كبار العلماء، إن هذا الحديث ضعيف لأن به مبالغة كبيرة، لأن من علم مصطلح الحديث يوضحون علامات للتفرقة بين الحديث الضعيف والحديث القوي: «للحديث القوى نور كنور الشمس نعرفه، بينما الحديث الضعيف ظلمة كظلمة الليل ننكره».

وحول صيام يوم عاشوراء، أضاف رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أنه من بين علامات الحديث الضعيف أن يكون به ثواب مضاعف غير متصور علي العمل الصالح، حيث إن حصول المسلم على ثواب 10 آلاف ملك لصيام يوم واحد يدل علي أن الحديث ضعيف وبه الكثير من المبالغة، إلا أن يوم عاشوراء يوم عظيم والنبي محمد صلي الله عليه وسلم أوصي بصيامه، والذي قال فيه صلي الله عليه وسلم: «صيام عاشوراء احتسبه عند الله أن يكفر سنة قبله» أي سنة من الذنوب.

الإفتاء: صيام يوم عاشوراء مستحب

وأكدت دار الإفتاء أنه يستحب صيام تاسوعاء، وهو يوم التاسع من شهر محرم مع صيام يوم عاشوراء، فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ. أخرجه مسلم فى صحيحه.

أدعية عند صيام يوم عاشوراء

ويوجد بعض الأدعية التي يُستحب للمسلم ترديدها في يوم عاشوراء والذي يوافق الإثنين الموافق 9 أغسطس غرة شهر المحرم، وجاءت تلك الأدعية كالتالي:

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار

يا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحييني حياة طيبة وتوفّني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصل الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.