«التموين»: بدء استقبال الشباب المتقدمين لفتح منفذ «جمعيتي»

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مديريات التموين بجميع المحافظات فتحت أبوابها لليوم الثاني على التوالي أمام الشباب المتقدم لفتح منافذ مشروع جمعيتي التابع للوزارة والخاصة بصرف سلع التموين منها للمواطنين شهريًا، بدءًا من اليوم الاثنين، للانتهاء من استيفاء الأوراق المطلوبة للمشروع، إذ بلغ عدد الشباب المتقدم للمشروع ضمن مرحلته الرابعة 9 آلاف شاب، مؤكدة أن المديريات تقدم نماذج الإقرارات للشباب مجانًا.

مستندات مطلوبة من الشباب المتقدم لفتح مشروع «جمعيتي»

1 – صورة من بطاقة الرقم القومي.

1 - صورة من المؤهل الدراسي.

2 - صورة من البرينت التأميني.

3 - صورة الموقف ‏من التجنيد بالنسبة للذكور.

ومن المقرر أن تجرى وزارة التموين معاينة للمحال المزمع فتح فيها منافذ مشروع جمعيتي من قبل الشباب المتقدم، إذ تجرى المعاينة لمحال الشباب المنطبق عليهم الشروط فقط.

شروط محددة من وزارة التموين لفتح منافذ مشروع جمعيتي

- أن ‏تكون مساحة المحل 30 مترًا.

- أقرب مسافة للمحل من منفذ جمعيتي آخر ‏أو بقال تمويني لا تقل عن 500 مترًا.

- أن يكون حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.

من جانبه، أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومدير مشروع جمعيتي بالوزارة، أن هدف الوزارة الرئيسي من مشروع جمعيتي هو توفير فرص عمل للشباب، فضلا عن توفير السلع التموينية للمواطنين بأكثر من منفذ.

ونوه مدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين، بأن نماذج الإقرارات يجرى تقديمها مجانًا للشباب بالمديريات من أجل استيفاء الأوراق المطلوبة للمشروع، مؤكدًا أنه تسهيلا على الشباب المتقدم لمشروع جمعيتي، أصدر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي تعليمات للمديريات بتيسير تقديم لهم نموذج الإقرار الخاص بالطلب.