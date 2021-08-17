العراق: ضبط صواريخ وقذائف هاون خلال عملية أمنية في كركوك

كشفت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن أنها تمكنت من العثور على قذائف هاون وصواريخ قاذفة خلال عملية استباقية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأفادت القيادة العراقية ـ في بيان ـ بأن قوة مشتركة نفذت عمليات دهم وتفتيش وتطهير قرى «عريشة العليا والوسطى وعريشة السفلى والرمانة وعلوشة وحافة نهر الزاب الأسفل»، وأسفرت عن العثور على 10 قذائف هاون مختلفة الأنواع، 2 صواريخ قاذفة ضد الدروع.

التعامل مع القنابل والصوارخ المضبوطة

وأضاف البيان أنه تم التعامل مع هذه القنابل والصواريخ المضبوطة ومعالجتها على الفور وفق الإجراءات القياسية، دون أن يشير إلى وقوع أي إصابات أو خسائر مادية أو بشرية تذكر.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت في وقت سابق اليوم العثور على ثلاثة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي شمالي بغداد.

يأتي هذا في الوقت التي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.