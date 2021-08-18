برنامج «مساء DMC» يخصص فقرته الحوارية لأوائل الثانوية العامة

قالت رنا حسين، الخامس على شعبة الأدبي بالثانوية العامة، إنها وأهلها قد اندهشوا من حصولها على هذا الترتيب المتقدم على مستوى كل أقرانها في امتحانات الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم أمس، لافتة إلى أنه لم يهاتفها أي من وزارة التربية والتعليم لإعلامها بتفوقها الدراسي، «أهلي كانوا بيتفرجوا على المؤتمر بتاع الوزير، ومبقوش مصدقين اللي حصل».

حسين: شعرت إني أديت ما علي تجاه المذاكرة والحل

وأضافت «حسين»، خلال استضافتها بالبرنامج، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها وفي بعض الأوقات كانت تشعر أنها أدت ما عليها من مذاكرة وتحصيل للدروس التعليمية، وتستحق بأن تحصل على مرتبة متقدمه بين أقرانها في النتيجة النهائية للامتحان.

علي: «لضيق الوقت التمسنا العذر ليهم»

فيما قال أحمد أسامة علي، الثاني على شعبة علمي علوم، إن نجاحه وتفوقه في نتيجة الثانوية العامة جاء بعد فترة طويلة من المذاكرة والكد والتعب، كما وكان هناك عدد من الأسئلة الخاطئة والإجابات الخاطئة على المنصات التعليمية، ما أكد عدم مراجعة القائمين على العمل بمراجعة تلك الأسئلة وإجاباتها، «لضيق الوقت التمسنا العذر ليهم».

علي: «أهم حاجة تنظيم الوقت.. وده بيختلف من واحد لواحد»

وأوضح خلال استضافته بالبرنامج، أن المنصات التعليمية ساعدته كثيرا على طمأنته قبل الدخول لامتحانات آخر العام، لافتا إلى أنه كان يتعامل مع الامتحانات وفترة الثانوية العامة بسلاسة، «أهم حاجة تنظيم الوقت، وده بيختلف من واحد لواحد».

فخر: «ربنا كلل تعبي ومجهودي بالتفوق»

وأشار محمد مصطفى فخر، الثالث مكرر على شعب علمي علوم، إلى أنه دائما ما كان يتمنى بأن يحصل على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية على شعبة علمي علوم، ولكن الله كافأه وكلل مجهوده بالنجاح وحصل على المرتبة الثالثة على مستوى الجمهورية.

فخر: «الامتحانات التجريبية كانت مفيدة بالنسبة لينا»

وأكد أن امتحان آخر العام جاء بنفس الشكل الموافق للامتحانات التي جرت كاختبارات تجربة في شهري مايو ويونيو، «الامتحانات التجريبية كانت مفيدة بالنسبة لينا».

أشرف: «أنا اتصدمت جدا واستغربت لما اسمي وصورتي ظهروا في مؤتمر الوزير»

ولفت فتحي أشرف، الأول بشعبة علمي رياضة، إلى أنه وأثناء مشاهده للمؤتمر الخاص بوزير التربية والتعليم لرؤية الأوائل على مستوى الجمهورية وجد صورته واسمه، «أنا اتصدمت جدا واستغربت، لحد ما فعلا لقيت ناس بتتصل بيا وبتهنيني، وساعتها قولت لماما وبابا».

أشرف: «والدي ووالدتي لم يصدقوا ما فعله في الثانوية العامة»

واستطرد خلال مداخلة له عبر «زووم»: «والدي ووالدتي لم يصدقوا ما فعله في الثانوية العامة، وحضنوني وفرحنا، وواحد صاحب بابا عرف الخبر وبلغه قبلي ولقيته جه من الشغل على طول».

المطري: «كنت بتفرج على مؤتمر وزير التربية والتعليم واتفاجئت»

وتابعت فريدة مؤمن المطري، الأولى على الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، «كنت قاعدة بتفرج على مؤتمر وزير التربية والتعليم واتفاجئت جدا، وكنت بتفرج على المؤتمر لوحدي، وأهلي كانوا في البيت وصاحيين من بدري مستنين المؤتمر، ولما شوفت صورتي مكنتش مجمعة ولا مصدقة إني الأولى، وكلنا فرحنا».

المطري: «كان هدف ليا من بداية السنة أني أبقى الأولى على مستوى الجمهورية»

واختتم: «حمدت ربنا كثير لأنه كان توفيق من عند ربنا في الأول والآخر، وكنت عارفة أن حاجة زي دي هتفرح أهلي، وده كان هدفي في بداية السنة، وكنت مؤمنة أن مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، ولكن مكنتش متوقعة أني أشوف صورتي، وفعلا اتفاجئت».