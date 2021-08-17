وزير التعليم يرد على تصريحات أوائل الثانوية باعتمادهم على دروس خصوصية

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على سؤال الإعلامية عزة مصطفى، بشأن أن الأوائل في الثانوية العامة هذا العام، صرحوا بأنهم حصلوا على دروس خصوصية، قائلا إن الدولة وفرت جميع أنواع مصادر التعلم، «الولاد فعلا كانوا بياخدوا دروس عشان محدش علمهم وهما صغيرين ازاي يتعلموا ويبحثوا عن المعلومة، بس كل دفعة هتيجي هتبقى أفضل من اللي قبلها».

درجات طلاب الثانوية العام المقبل ستكون أعلى

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»: «الدفعة الجاية شافت الكبار اللي اتخرجوا النهاردة، وشافت تجربتهم، وأكيد درجاتهم هتبقى أفضل وأحسن، لازم نعلم الولد يقف على رجليه، ويعلم نفسه ونفهمه، الامتحان مش هو كتاب بتاع الحكومة، بل مجموعة من نواتج التعلم، اللي المفترض اللي يكون عرفها، المعلومة دي نفسها مكسب».

مبنفعش تروح لحد يحط لك المعلومة في بوقك بالمعلقة

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يجب تعليم كل طالب كيف يبحث بين المصادر، «مينفعش يستنى يروح درس خاص يحط له المعلومة في بوقة بالمعلقة، ده اللي احنا عاوزين نتخلص منه، الدرس مش شيء مفيد، بدل ما نقعد في الدرس بغض النظر عن الفلوس، وأسمع طريقة قديمة مش متناسقة مع الفلسفة خالص، الوزارة أعطت الطلاب كل البدائل ومجانية، اللي دخل الثانوية العامة السنة دي، شافوا واتأكدوا أن الامتحان ملهوش علاقة بما كان يحدث داخل الدروس».

أوائل الثانوية العامة «شطار» سواء أخذوا دروس خصوصية أو مخدوش

وتابع: «أوائل الثانوية دول شطار، سواء راحوا دروس أو مراحوش، برضوا هما شطار، بس بقول للأغلبية أن الدروس عامل سلبي، عشان كده بيشوفوا الامتحان صعب عليهم، لو بصوا على الامتحان مش هيلاقوه صعب على الكل، بل صعب على الذي لم يتعلم هذه الطريقة».