9 معلومات ونصائح حول التنسيق: حافظ على الرقم السري واتشاور مع أسرتك

انتهى ماراثون الثانوية العامة وظهرت النتيجة وبدأت مرحلة جديدة وهي مرحلة التنسيق استعدادًا لدخول الجامعة واستكمال الدراسة الجامعية، تمهيدًا لبدء الحياة العملية للشاب والفتاة.

سيد عطا المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي كشف في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، عن بعض التفاصيل حول تنسيق هذا العام، وأبرز ما ذكره عطا نرصده لكم كما يلي:

1- المرحلة الأولى تبدأ يوم السبت 21 أغسطس حتى الأربعاء 25 أغسطس من حق الطالب كتابة رغباته وتعديلها كيفما يشاء حتى يوم 25 أغسطس الساعة 7 مساء وبعد ذلك بـ72 ساعة يتم إعلان نتيجة التنسيق.

2- يجب على الطالب أن يتشاور مع أسرته على الكلية التي يريد الالتحاق بها «ولي الأمر ينصح الطالب لكن ميضغطش عليه ياريت الأسرة تسيب الطالب يختار الرغبة اللي هو عايزها».

3- كل طالب يحصل على رقم سري لموقع التنسيق ويمكنه تغيير الرغبات من خلال الدخول بالرقم السري.

4- يجب على الطالب المحافظة على رقمه السري وعدم إعطائه لأي شخص.

5- يمكن للطالب الدخول على الموقع وتعديل الرغبات طوال فترة فتح الموقع وخلال 24 ساعة يوميًا.

6- لم يعد هناك تنسيق ورقي وأصبح التنسيق بالكامل بشكل إلكتروني.

7- معامل التنسيق مفتوحة بالجامعات الحكومية ويمكن لأي طالب التوجه لهناك وعمل التنسيق من خلال أقرب جامعة له.

8- الحد الأدنى للمرحلة الأولى علمي علوم 88.4% وعلمي رياضة 80% وأدبي 65.7%.

9- الرقم السري الخاص بالتنسيق يجب ألا يعرفه أحد نهائيًا ويجب الحفاظ عليه كرقم سري نظرًا لإمكانية استخدامه في تغيير رغبات الطالب في الكلية التي يريد الالتحاق بها.