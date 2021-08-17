المشرف على التنسيق: الحد الأدنى للكليات 2021 متوقف على العرض والطلب

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق، إن عملية تنسيق الجامعات 2021، استغرقت وقتا صعبا من اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن الوزارة نجحت في الوصول إلى الحدود والنسب التي تحقق كل رغبات الطلاب وفقا للمجاميع، مؤكدا أن وفقاً لتصريحات الدكتور وزير التعليم العالي، سيكون مكان لكل طالب بالتعليم الجامعي.

المشرف على التنسيق: الحدود الدنيا للكليات عرض وطلب

وأوضح المشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى انخفض عن العام الماضي، لافتا إلى أن نسب أعداد الطلاب انخفضت أيضا، مضيفا أن الحدود الدنيا للقبول بالكليات، متوقف على عرض وطلب ورغبات واختيار الطلاب للكليات المختلفة.

وأكد رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، أن تنسيق المراحل الأولى للجامعات 2021، سينطلق السبت المقبل حتى الأربعاء 26 أغسطس الجاري، مؤكدا أنه سيجري إتاحة الموقع الإلكتروني للطلاب، بدءً من مساء الجمعة كـ«بث تجريبي»، على أن يبدأ البث الفعلي لموقع التنسيق الإلكتروني، السبت، موضحا أن الموقع سيعمل على مدار الـ24 ساعة أمام جميع جميع الطلاب، لافتا إلى أن هناك أكثر من سيرفير للموقع.

ولفت «عطا»، إلى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال فترة التنسيق، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، لافتا إلى أن الكليات تعمل حاليا على استقبال الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات 2021، وذلك للكليات التي يشترط الالتحاق بها، اجتياز اختبارات القدرات 2021.