المشرف على التنسيق: الإحالة للنيابة ووقف القيد عقوبة تقديم شهادة مزورة

كشف السيد عطا، المشرف على التنسيق و رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عن بدء مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس و فرعيه بمحافظتي أسيوط و الإسكندرية، اليوم السبت في صرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2021 من خريجي الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه تم التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع إلزام الجميع بإرتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل مقار التنسيق سواء الرئيسي أو بالمحافظات.

رسوم سحب ملف الشهادات المعادلة ألف جنيه

وأكد عطا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المكتب وبتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اتخذ عدد من الإجراءات المشددة لمكافحة والقضاء على مروجي الشهادات المزورة، موضحا أن المكتب خصص أكثر من لجنة لمراجعة شهادات الثانوية العامة 2021 والبت فيها والتأكد من صحتها بمختلف الطرق قبل التسجيل للطلاب أو القيد فيها.

وشدد على أنه في حال اكتشاف أي شهادة مزورة أو غير صحيحة، يتم مباشرة إحالتها إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبها، حيث لا يتم قيد الطالب نهائيا حتى ظهور نتائج التحقيقات، لافتا إلى أن رسوم سحب الملفات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بلغ ألف جنيه مصري لكل طالب ويتم سدادها عن طريق مكتب البريد.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الموقع الإلكتروني أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بدءاً من الأحد المقبل.

وبشأن اختبارات القدرات 2021 بالجامعات الحكومية، أوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن عدد المسجلين لإجراء اختبارات القدرات بلغ حتى الآن نحو 126 ألف طالب وطالبة فى 9 تخصصات يتم أداء اختبارات قدرات لها فى 150 كلية بالجامعات والمعاهد.