عبدالغفار: مكاتب التنسيق جاهزة لاستقبال الطلاب.. وهدفنا تحقيق العدالة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، إن مكتب تنسيق القبول بالجامعات انتهى من جميع الاستعدادات بتنسيق القبول 2021، ومستعدة لاستقبال طلاب شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تنسيق المراحل المختلفة بمجرد الإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة، وذلك أمام الطلاب.

وأضاف «عبد الغفار»: في تصريحات صحفية، أن هناك اعتقادا خاطئا بأن التنسيق يقارن بالأعوام السابقة، ولكن في ضوء نتيجة الثانوية من قبل التربية والتعليم، يتم إجراء الدراسات الحسابية واحتساب الحدود الدنيا للقبول بالكليات، متابعًا: «من اللي إحنا شايفينه الحدود الدنيا للقبول بالكليات سيقل تقديرها عن السنوات الماضية».

وتواصل الجامعات الحكومية و الخاصة استعدادها لتنسيق القبول بالجامعات 2021 من حيث تجهيز معامل التنسيق الإلكترونية وكذلك تجهيز المختصين ووضع خطة تعقيم وتطهير دوري للمنشآت الجامعية، بالإضافة إلى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع التأكيد على وضع جداول تنظيمية لعلمية الدخول و الخروج للطلاب من وإلى معامل الجامعة، ووضع ترقيم وترتيب للدخول إلى المعامل وقف ترقيم تسلسلي مع التأكيد على المختصين بضرورة تجهيز الإمكانيات.

وكشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، خلال فترة تنسيق القبول بالجامعات وأثناء تنفيذ اختبارات القدرات 2021، مع التأكيد على ضرورة التشديد على ارتداء الكمامة، مؤكداً أنه جرى تجهيز عدد من الكليات التي تم تخصيص بها عدد من المعامل الإلكترونية بالكليات المختلفة، منوها بأنه جرى تخصيص عدد من المعامل داخل الحرم الجامعي وخراجها لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني للطلاب بالمجان وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.