14 تصريحا مهما لوزير التعليم العالي عن تنسيق الجامعات: لدينا 500 كلية

تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، في تصريحات تليفزيونية مع عدد من البرامج، عن تنسيق الكليات والمعاهد وذلك في أول تنسيق للثانوية العامة بنظامها الجديد والتي شهدت انتهاء ظاهرة الـ100% لأول مرة منذ سنوات.

أبرز تصريحات وزير التعليم العالي عن التنسيق، نرصدها لكم كما يلي:

حقيقة تحجيم الكليات النظرية

1- لا يجرى العمل على تحجيم الكليات النظرية والعلوم الإنسانية كما يروج البعض، وكل دول العالم أجمع تُعد دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية مهمة جدًا ومفيدة جدًا وضرورية للغاية، ولا نستطيع التغافل عنها.

2- لا يمكن إغفال الدراسات التكنولوجية والعلوم الأساسية والعلوم التطبيقة أيضًا، ويجب إحداث توازن بين الدراسات العلمية والدراسات النظرية والعلوم الإنسانية، «بس لو عندنا كليات بنعملها جديدة في جامعات حالية أو جديدة يتم الاهتمام بالعلوم العملية».

3- عند إنشاء جامعات أو كليات جديدة تكون نسبة العلوم التطبيقية أعلى من العلوم النظرية، «مش معنى كدة إننا بنحجم الكليات النظرية، عندنا كليات زي كليات الآداب والآثار والحقوق وكليات التربية، كل الكليات العلوم والدراسات الانسانية مهمة لأنها جزء كبير جدًا من تميز مصر الثفافي والحضاري، لنا تاريخ طويل جدًا في الثقافة والفنون والآداب».

تغيير منظومة التعليم

4- حصلت على 86% في الثانوية العامة والتحقت بكلية طب أسنان، «لو رجعنا بالتاريخ، هنلاقي كل الأجيال اللي قبل 20 سنة، الناس كانت بتخش كليات عالية وعادية بمجاميع 70% و80%، ده اللي كان بيجيب 80% كان بياخد جائزة تفوق، بس الفترة اللي فاتت كان مجاميع الناس فوق 80% فيما فوق كان يمثل نسبة 75% من الطلاب، وده كلام مكنش منطقي».

5- حدث في الآونة الأخير تغيير تاريخي في منظومة التعليم، «سهل جدًا نضحك على واحد، ونديله مجموع خادع، ويسقط من أول سنة في كلية الطب وهو داخل بـ99%، لأنه انخدع، ده مش تقييمه الحقيقي».

زيادة عدد الجامعات الحكومية

6- عملية التقييم لم تكن منضبطة، مضيفا «يمكن عرضنا النهادرة من خلال المؤتمر، قد إيه فيه تطور في منظومة التعليم خلال السبع سنوات اللي فاتوا، وإضافات جديدة جدًا على مستوى الجامعات الحكومية، بنزود في المعاهد الحكومية والكليات الحكومية والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والجامعات التكنولوجية، والجامعات الدولية».

7- «كل ده عشان يبقى الطلاب بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم يبقى ليهم مكان متاح في كل محافظات مصر، عندنا جامعات من أول العريش لحد مرسى مطروح ومن أول أسوان لحد إسكندرية متاح فيها التعليم مجاني، ونوفر أماكن تعليمية لكل الخارجين من المرحلة الثانوية».

انخفاض الحد الأدنى لمجاميع الثانوية ولدينا 500 كلية

8- نسب الحد الأدنى لمجاميع الثانوية العامة ستنخفض، حيث إنه مع يوم السبت المقبل، سيقوم الطلاب ببدء تسجيل رغباتهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

9-«اللي بيحصل دلوقتي حاجات مشوفنهاش من 60 سنة، سواء بالدعم النقدي أو زيادة أعداد الجامعات الجديدة، حتى أصبح لدينا 500 كلية وأكثر من 400 برنامج مختلف بالمجالات والتخصصات الحديثة».

انفقنا 150 مليار وأنشأنا جامعات جديدة

10- صرف ما يقارب الـ150 مليار جنيه على تحديث منظومة الجامعات الجديدة والتطوير، وحاليا تقوم الوزارة بإتاحة برامج تعليمية شيقة وحديثة بخلاف التوسع في الكليات والبرامج المستحدثة، وكذا بناء جامعات جديدة بالمحافظات التي لم يكن بها جامعات من قبل.

11- خلال العام الدراسي الماضي تم بناء جامعة مرسى مطروح وجامعة الوادي الجديد وجامعة الأقصر، ودخلت الخدمة خلال العام الدراسي الجديد، «إحنا كده ضمينا 3 جامعات وليدة، وفي طريقنا لإضافة جامعة في الغردقة».

12- الوزارة قامت بإضافة 15 جامعة خاصة، و4 جامعات أهلية، ونعمل حاليا على إنشاء 15 جامعة أخرى، ستدخل الخدمة العام القادم، كما جرى إضافة روافد تعليمية جديدة كبناء 3 جامعات تكنولوجية ستدخل الخدمة العام القادم، وحاليا يتم بناء 7 جامعات تكنولوجية أخرى.

ما بُني في 7 سنوات يساوي ما بُني في 50 عاما

13- ما تم بناؤه طيلة الـ7 سنوات الماضية، يوازي ما جرى إنشاؤه طيلة 50 عاما، «إحنا مش بنشتغل علشان النهاردة، ولكن عنينا على التعليم خلال 10 سنوات، حتى يكون تعليمنا متاحا وبتخصصات وبرامج تحتاجها وظائف المستقبل».

14- «إحنا طموحنا مش جلب الطلبة العرب فقط، ولكن بننظر للطلاب الوافدين الأوروبيين والآسيويين، ولدينا 82 ألف طالب وافد حاليا، ونستهدف الوصول لـ200 ألف طالب خلال السنوات المقبلة، لأن إحنا عندنا سمعة وخبرة قديمة وبنشتغل عليها علشان يكون فيه سياحة تعليمية».