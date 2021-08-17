س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات 2021

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كافة التفاصيل المتعلقة بالحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021 للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وذلك في مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الذي عقد بديوان وزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الأسئلة وإجاباتها عن تنسيق الجامعات 2021، طبقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

متى يتم فتح باب تسيجل الرغبات للمرحة الأولى للتنسيق؟

يتم فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2021 اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، وحتى يوم الأربعاء الموافق 25 من نفس الشهر.

كم يبلغ الحد الأدنى للتنسيق؟

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم 362.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.41% فأكثر بحوالي 22954 طالباً وطالبة، والحد الأدنى لتنسيق الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر بحوالي 16293 طالباً وطالبة، والحد الأدنى لتنسيق الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر بحوالي 79033 طالباً وطالبة.

كم عدد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق؟

يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2021 المؤهلين لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات للعام الدراسي الجديد 118280 طالباً وطالبة.

وماذا عن مقاعد طلاب الثانوية العامة 2021 بالجامعات؟

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إنشاء كليات جديدة تحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتقبل طلاب الثانوية العامة 2021.

كيف يتم التنسيق للجامعات؟

يتم التنسيق إلكترونياً من خلال رابط خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العالي.

كم تصل مدة التنسيق للقبول بالجامعات؟

يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

ما هي مواعيد إدخال الرغبات للتنسيق؟

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح معامل التنسيق اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً يومياً.

متى ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات؟

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات على التنسيق في تمام الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

ما هي أماكن الحصول على خدمة التنسيق؟

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية.

الكمبيوتر الشخصي للطالب.

ما هي مزايا التنسيق الإلكتروني؟

التيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

يسجل الطالب رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها.

تتيح التنسيق الإلكتروني للطالب إمكانية تعديل الرغبات.

تسهل تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة.

الحصول على نتيجة التنسيق فور إعلانها.

وكيف تتم عملية التنسيق؟

سيكون متاح أمام الطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة ويختار منها، طبقاً للحد الأدنى للقبول، وفي حالة اختيار إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي.

ما هي خطوات التنسيق؟

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

إدخال رغبات الطالب بالترتيب.

وما هي قواعد وأسلوب ترتيب الاختيارات؟

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص أو بالجامعات.

يختار الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها.

يختار قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته.

تظهر للطالب قائمة بالكليات المسموح له بها.

تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات.

يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول.

يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط.

يجب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة.

يمكن طباعة الرغبات.

وما هي طرق التعرف على نتيجة الترشيح؟