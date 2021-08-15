مصرع 3 وإصابة 13 في 6 حوادث طرق بمرسى مطروح

لقي 3 مواطنين مصرعهم، وأُصيب 13 مواطنًا بإصابات متفرقة، إثر وقوع 6 حوادث طرق خلال 24 ساعة الأخيرة بمحافظة مطروح، ونُقل جميع المصابين إلى المستشفيات المختصة، وأُخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

مصرع مواطن وإصابة 5 في حادث بطريق العلمين

وشهد طريق العلمين الدولي انقلاب ملاكي بالكيلو 40 في اتجاه القاهرة، ما أدى إلى مصرع مواطن وإصابة 5، وهم أشرف إبراهيم علي، 25 سنة، وبسنت إبراهيم علي، 30 سنة، ونوران إبراهيم علي، 27 سنة، وزين إبراهيم علي، 27 سنة، وجميعهم من القاهرة، وعمر تامر السيد، 10 سنوات من الجيزة، وكلهم مصابون باشتباه «pc» وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، فيما وصل إسماعيل جاد كمال، 19 سنة، من الجيزة، جثة هامدة. ونُقل المصابون إلى مستشفى العلمين.

كما استقبلت المستشفى جثة و4 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 70 طريق العلمين الدولي، ووضعت الجثتان في ثلاجة الموتى، وتلقى المصابون العلاج.

مصرع مواطن وإصابة 4 في حوادث متفرقة بمطروح

واستقبلت مستشفى مطروح العام جثة ومصابًا، وهما الفاروق حسين عيسى، 24 سنة، من القصر، جثة هامدة تحت تصرف الجهات المختصة نتيجة حادث تصادم سيارة، ودينا عيد محمد، 5 سنوات، من السواني، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، نتيجة سقوط من علو، والحالة العامة متوسطة.

كما استقبلت مستشفى العلمين النموذجي مواطنًا يدعى صابري أحمد عبدالقادر، 20 سنة، من بني سويف، مصابًا باشتباه «pc» وجروح متعددة بالوجه والرأس، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وكريم نبيل عبدالعظيم، 29 سنة، من القاهرة، في حادث تصادم موتوسكل بسياره بمارينا 4، مصابًا باشتباه pc واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والمصاب محمد عبدالعال فرح، 20 سنة، مصابًا بكسر بعظمه الفخذ واشتباه «pc» من كفر الشيخ.