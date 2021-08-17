دفعة تاريخية.. أبرز تصريحات وزير التعليم في مؤتمر نتائج الثانوية العامة

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا؛ لإعلان نتائج الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

دفعة تاريخية

وخلال المؤتمر، قال وزير التربية والتعليم: «نعتبر دفعة الثانوية العامة 2021 دفعة تاريخية، ونحتفل اليوم بتخريج أبنائنا وانتقالهم لعالم أرحب من المعرفة في دراستهم الجامعية».

لأول مرة.. تصحيح إلكتروني بدون تدخل بشري

واستعرض «شوقي» التطوير في المرحلة الثانوية، الذي بدأ عام 2017 وكان محوره استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات مختلفة من فهم نواتج التعلم بدلًا من المرحلة المبسطة جدًا من استرجاع المعلومات، مشيرًا إلى أن الأسئلة الجديدة هامة جدًا؛ لأنها مصممة بشكل علمي كامل وتقيس المستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل، وهذا كان محور التغيير في الثانوية العامة، وعلى هذا الأساس تم بناء بنوك أسئلة معيارية للمرحلة الثانوية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي، وإعداد خريطة امتحانات بمواصفات عالمية، مضيفًا «عقدت امتحانات تجريبية لهذه الدفعة في ظروف صعبة وهي جائحة كورونا، وتم عمل تصحيح إلكتروني بدون تدخل لأي عنصر بشري لأول مرة».

تزويد الطلاب بـ مليون و800 ألف تابلت

وأشار إلى تعميق استخدام التكنولوجيا للمرحلة الثانوية، وبذل جهد كبير للبنية التحتية في المدارس، حيث يوجد لدى الطلاب مليون و800 ألف تابلت كوسيلة للاطلاع والتعمق في المعرفة والتعلم من المصادر الرقمية، موضحًا أن الوزارة استطاعت بناء مصادر تعلم إضافية مثل قنوات مدرستنا، والبث المباشر وبنك المعرفة وحصص مصر؛ للمساعدة على التعامل مع الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم والتطبيق والتحليل.

مليون و400 ألف.. نسب مشاهدة «حصص مصر»

وأكد «شوقي» أن مصادر التعلم الرقمية استخدمها عدد كبير من الطلاب، فعلى سبيل المثال منصة حصص مصر حققت نسبة مشاهدة مليونا و400 ألف تقريبًا، كما حققت قناتا مدرستنا 1، 2 نسبة مشاهدة عالية جدًا، ومشترك بهذه القنوات نحو 60 ألف مشترك، بالإضافة إلى نسبة دخول عالية على هذه القنوات، كما أنه تم تنفيذ 3 آلاف و350 حصة على البث المباشر، مما حقق استفادة كبيرة للطلاب.

أول دفعة استخدمت التابلت

كما استعرض الوزير مقارنة لنسب النجاح العامة لهذا العام لأول دفعة استخدمت التابلت عام 2016/ 2017 والتي بلغت 72%، بينما عام 2017/2018 بلغت 74%، وفي عام 2018/2019 بلغت 78%، وفي عام 2019/2020 بلغت 81%، وهذا العام 2020/2021 بلغت نسبة النجاح 74%.

نسب النجاح متقاربة في كل الأعوام

أما بالنسبة لإحصائيات هذا العام، وما قيل عن صعوبة أو سهولة امتحانات بعض المواد، فأشار إلى أنه إذا نظرنا إلى أي مادة عبر الأعوام 2019 أو 2020 أو 2021 نجد أن نسب النجاح متقاربة في كل الأعوام، وأحيانا تزيد نسب النجاح لبعض المواد لعام 2021 عن السنوات السابقة، وفق المعلومات الرقمية الموثقة بعد التصحيح الإلكتروني لكافة المواد.

%95 فأعلي.. غير موجود بالشعبة الأدبية

ولفت إلى أنه يجب على الطالب ألا يقارن نتيجته بالأرقام القديمة، مشيرًا إلى أن الأعداد المتاحة لدخول الجامعات زادت هذا العام، موضحًا أنه بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع 95% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل نحو 20 ألفًا و190 طالبًا على نسب من 90% إلى 95%، أما بالنسبة للعام الماضي، فبلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95% نحو 90 ألف طالب، وفوق 90% نحو 90 ألف طالب، وفوق 85% نحو 250 ألف طالب، أما هذا العام فقد حدث تغيير في المجاميع، حيث حصل نحو 70 ألف طالب على نسبة 85%، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق في مستوى الأداء بين الحاصلين على 80% فأكثر، ولذا الحصول على 65% و70% يعد مجموعًا جيدًا.

رابط إلكتروني لفحص ورقة الطالب المتشكك بها

كما تم التحكم في الأخطاء المعتادة ولم تعد موجودة، علمًا بأنه سيكون هناك رابط إلكتروني لتوجيه من يريد إعادة فحص لورقة الطالب المتشكك في إجابته والوزارة سترد على الجميع من خلال رابط مخصص لهذا الشأن، لافتًا إلى أنه تم اعتماد جدول الدور الثانى أمس مع اعتماد النتيجة، التي سيدخلها 160 ألفًا في دور سبتمبر والذى سيبدأ يوم 4 سبتمبر وسنعلن الجدول خلال اليومين القادمين.

إحالة 852 شخصًا للنيابة بسبب الغش

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تمت السيطرة على جميع أعمال الغش والتسريب في الامتحانات والتعامل معها من قبل الشئون القانونية والبت فيها وتحويل 582 شخصًا إلى النيابة العامة، والوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات.

وأشار إلى أن النظام الجديد نجح في التقويم وتحقيق فرز مستويات الأداء ويكون بطريقة علمية دقيقة تسمح لوزارة التعليم العالي بالاختيار الأدق للمقاعد في الجامعات، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمحافظة على حقوق كل الطلاب الذين قاموا بتقسيم المواد على سنتين دون الإخلال بالقوانين وليعلم طلاب هذا العام وذووهم أن طلاب التقسيم لن يؤثروا على فرص الآخرين أو ينافسوهم على أماكن الجامعات دون استحداث تنسيق مستقل أو الإخلال بحقوق الطرفين.

ووجه الدكتور طارق شوقي الشكر لجميع العاملين القائمين على هذه الامتحانات لهذا العام.