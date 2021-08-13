دعاء يوم عاشوراء.. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار

يبحث العديد من مستخدمي محرك البحث «جوجل» عن دعاء يوم عاشوراء الذي سيوافق 18 من شهر أغسطس الجاري و10 من شهر المحرم 1443هـ، وهو اليوم الذي نجا به سيدنا موسى عليه السلام من فرعون.

دعاء يوم عاشوراء مكتوب

ولا يوجد نص شرعي ذُكر في القرآن أو السنة النبوية تحدث عن دعاء يوم عاشوراء، إلا أن الشيخ سعيد النعمان أحد علماء الأزهر الشريف حدد عددًا من الأدعية التي يجب على المسلم ترديدها في هذا اليوم، ومنها: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار».

أدعية يوم عاشوراء

وبخصوص دعاء يوم عاشوراء أكد "النعمان" في تصريحات لـ«الوطن» أنه يُفضل ترديد عدد من الأدعية ومنها:

- اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

- اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

- اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء، فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك، فأنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف، أنلني معروفك وأغنني به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين.

- اللهم يا مفرج كل كرب ويا مخرج ذي النون يوم عاشوراء ويا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء، ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء، ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء، ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

دعاء يوم عاشوراء وفضائله

وأوضح «النعمان» أنه من فضائل يوم عاشوراء أن الله عز وجل جعله وقتا لقبول التوبة، مستدلا بحديث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ؛ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ» رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»، والترمذي في «الجامع» وحسنه، والدارمي في «السنن».