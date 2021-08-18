الألف بـ400 جنيه.. تفاصيل القبض على طالب يدير صفحة لبيع «العملة المقلدة»

«الألف جنيه بـ400، ومتاح جودة أعلى الألف ب600».. كلمات غامضة تضمنتها إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كدعاية لعملة مقلدة، حيث عرض صاحب الصفحة بيع 1000 جنيه مزيفة بسعر 400 جنيه بالنسبة للجودة العادية، و600 جنيه مقابل كل ألف جنيه من العملة المقلدة بجودة عالية، وهو الأمر الذي رصدته مباحث الأموال العامة؛ لتتعقب صاحب الصفحة وتكشف عن هويته.

رصد الصفحة

مباحث الأموال العامة كونت فريقًا من ضباط المباحث لتعقب صاحب الصفحة، حيث تبين وجود بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يديرها أشخاص مجهولون يقومون بعرض عملات نقدية مقلدة للبيع، وتم تحديد القائم على إدارة تلك الصفحات وتبين أنه طالب، مقيم بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

عملات مقلدة

كشفت التحريات أن الطالب المتهم أنشأ وأدار صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعرض خلالهما العديد من صور العملات المقلدة «عملات محلية» ومقاطع فيديو للإعلان عن بيع تلك العملات بأسعار زهيدة.

تحركت مأمورية أمنية وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وعثر بحوزته على عملات نقدية مقلدة «عملات محلية»، هاتف محمول «احتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي».

وكر التقليد

اعترف المتهم بترويج العملات المقلدة من خلال الصفحتين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرًا إلى أنه يتحصل على العملات المقلدة من أحد الأشخاص، تاجر، مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع، ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبحوزته عملات نقدية مقلدة «عملات محلية» و2 فرخ ورق مطبوع عليهما عملات نقدية مقلدة و جهاز حاسب آلي بمشتملاته، و كمية من أفرخ الورق المعدة للطباعة والأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد.

تقليد العملة

بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الوطنية؛ بقصد الاستفادة المادية، حيث اعترف التاجرأنه قام باستئجار شقة فى منطقة المرج، لتقليد العملة، وأنه طبع ما يقرب من 700 ألف جنيه مقلد، وأنه استغل المتهم الثانى فى ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

النيابة تقرر حبس المتهمين

وعقب الانتهاء من مناقشة المتهمين، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين «طالب - تاجر»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.