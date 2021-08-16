مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في 4 حوادث بمطروح والساحل الشمالي

لقي مواطن مصرعه وأصيب 10 آخرون بإصابات متفرقة، بينهم طفل لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر وقوع 4 حوادث متفرقة في محافظة مطروح والساحل الشمالي، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، على الطريق الدولي «مطروح - الإسكندرية» الساحلي، وفي مدينة الحمام، وعند مدخل مدينة مرسى مطروح.

جرى نقل المصابين إلى مستشفيات الحمام المركزي والعلمين النموذجي ومطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحوادث.

مصرع طفل بمدينة الحمام في الساحل الشمالي

استقبل مستشفى الحمام المركزي، اليوم الاثنين، الطفل «زيد علي عبد المجيد خليل»، 3 سنوات، جثة هامدة، من قرية «العميد»، بدائرة مركز الحمام، إثر وقوع حادث سير على طريق مدينة الحمام، أسفر عن مصرع الطفل، وتم التحفظ على جثته في ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

4 مصابين في حادث على طريق الإسكندرية - مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الاثنين، 4 مصابين بسبب وقوع حادث انقلاب سيارة بمدخل مدينة مرسى مطروح بطريق «مطروح - الإسكندرية»، وهم: «أحمد محمد الشتيوي»، 52 سنة، من المحلة بمحافظة الغربية، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، و«منة علي هلال»، 51 سنة، مصابة بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، و«مريم أحمد محمد الشتيوي»، 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف اليمنى وكدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، و«دينا محمد سمك»، 25 سنة، مصابة بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

انقلاب سيارة ميني باص بوادي الرمل بمطروح

وأصيب «قيود أحمد محمد»، 50 سنة، مقيم بناحية عزبة «الحاج علي»، بمطروح، بكدمات شديدة في الظهر والصدر، واشتباه ما بعد الإرتجاج، نتيجة انقلاب سيارة ميني باص، في منطقة «وادي الرمل»، وجرى نقله إلى مستشفى مطروح العام للعلاج.

5 مصابين بحادث تصادم سيارتين في الساحل الشمالي

كما استقبل مستشفى العلمين 5 مصابين إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص «تمناية» 7 راكب، على طريق الساحل الشمالي، أمام قرية «سلسبيل»، وهم: «حمد سعد حجاج»، 28 سنة، من كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مصاباً بجرح في الجبهة طوله حوالي 2 سم، و«سعد محمد عبد العزيز»، 24 سنة، من البحيرة، مصاباً بكدمة بالكتف الأيسر، و«مصطفى محمود عبد اللطيف الشاذلي»، 20 سنة، من البحيرة، مصاباً بكدمة بمفصل الكتف الأيسر، و«عبد الله رمضان أمين حجاج»، 25 سنة، من البحيرة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، و«محمود رمضان أمين حجاج»، 33 سنة، من البحيرة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم.

تم رفع آثار الحوادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية، كما جرى تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.