متحدث «طالبان»: نسعى لإنهاء تجارة وزراعة المخدرات في أفغانستان

قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة «طالبان»، إنه سيكون هناك حضور نشط للمرأة الأفغانية، كما طمأن العالم بأن حقوق المرأة محفوظة وفق الشريعة الإسلامية، موضحًا أن المرأة سيسمح لها بالعمل في البلاد، كما أن الحكومة الجديدة ستعمل على خدمة مصالح الناس، ولن تسمح لأي جهة بإثارة النعرات الإثنية.

الحرية والاستقلال حقان مشروعان للشعب الأفغاني

وطلب «مجاهد»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «سكاي نيوز عربية»، اليوم، من المجتمع الدولي المساعدة عبر الاستثمارات والدعم المادي، حتى تتمكن البلاد من الحصول على دخل إضافي لإنهاء تجارة وزراعة المخدرات، وأنه بإمكان وسائل الإعلام العالمية العمل في ضوء الإطار الثقافي لنا، موضحًا أن الحرية والاستقلال حقان مشروعان للشعب الأفغاني.

الحركة دخلت كابول لحفظ الأمن

وأكد المتحدث باسم حركة «طالبان» أن الحركة دخلت كابول لحفظ الأمن، وأن حكومة الرئيس أشرف غني خذلت الشعب والحركة وأخلت المواقع الأمنية دون تنسيق، وستعمل على تأمين العاصمة وضواحيها والسفارات والبعثات الدبلوماسية، كما نطمئن العالم وخاصة الولايات المتحدة، بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد الآخرين.

وأردف أن الشعب كله شريك في الإنجاز الذي تحقق بتحرير البلاد.