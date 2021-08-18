«القابضة للمياه»: دورة تدريبية لإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، دورة «إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة»؛ لتدريب العاملين بإدارات الكهرباء وترشيد الطاقة بالشركات التابعة في «المنيا - بنى سويف- أسيوط - سوهاج- قنا - البحر الأحمر».

ويأتي ذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للتدريب، وقطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة؛ لتلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين بالشركات التابعة وتفعيل الاستفادة القصوى ونقل الخبرات العلمية والعملية للعاملين بالشركات.

ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدورات التدريبية، جاءت تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالاهتمام بالتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية مع أسبقية التنفيذ في المباني الإدارية، مع التركيز على تدريب العاملين بالشركات التابعة لاكتساب مهارات وخبرات جديدة في هذا المجال.

إجراءات الصيانة في مواعيدها

وأشار البيان إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، استضافت الدورة التدريبية التى تنفذها إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة، التي تهدف إلى متابعة التشغيل الأمثل للمحطات وإجراءات الصيانة في مواعيدها والحفاظ على أعلى كفاءة للمحطات و توليد أقصى قدرات ممكنة منها والحفاظ عليها كأصول واستثمارات.

تصنيع تكنولوجيا الخلايا الفوتوفولتية

وشارك المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في حضور فعاليات الدورة التدريبية، التي شملت الجانبين العملي والنظري على تصنيع تكنولوجيا الخلايا الفوتوفولتية وتصميم المحطات والتشغيل والصيانة المثلى لها.

من جانبه، أوضح «الشهاوي» أن الشركة بدأت في الاعتماد على الطاقة الشمسية بالمبنى الإداري للشركة وإحدى المحطات، وجار التوسع في هذه المحطات ليشمل كافة فروع الشركة، مؤكدا أن الشركة لديها خطة طموحة لاستغلال الأصول والعمل على ترشيد الطاقة والاكتفاء الذاتي لتوفير النفقات الخاصة بالكهرباء.