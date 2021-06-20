معلومات عن مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان.. أنشئت لسد احتياجات أكبر محطة بأسوان

مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان، واحدة من أهم المدارس التي يرغب طلاب الشهادة الإعدادية فى الانضمام لها بل هي واحدة من مدارس القمة في أسوان فمجموعها أعلى من الثانوية العامة وبالرغم من كونها مدرسة حديثة إلا أن هناك إقبالا كبيرا عليها وترتفع درجات القبول فيها على حسب التنسيق ومن المتوقع أن تتجاوز درجة القبول هذا العام 260 درجة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 م.

وتنشر «الوطن»، ضمن خدماتها للقراء بعض المعلومات عن مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان:

المدرسة تقع بقرية بنبان التابعة لمركز دراو بالناحية الغربية لمحافظة أسوان، وهي قريبة جداً من المشروع القومي العملاق مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، الذي حظي بإشادة دولية أبرزها إشارة «بيرني ساندرز»، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الذي أكد أن مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، وهو ما يعد ثورة تكنولوجية لتحقيق نمو اقتصادي يضمن للأجيال القادمة حقها، كما ذكرت وكالة الفضاء «ناسا»، أن مصر تحقق نقلة نوعية نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

أكبر محطة شمسية

جرى إنشاء المدرسة لسد احتياجات أكبر محطة للطاقة الشمسية في محافظة أسوان من الفنيين، ودرجة القبول بالمدرسة لا تقل عن 260 درجة ومن المنتظر أن ترتفع خلال هذا العام لارتفاع أعداد الحاصلين على درجات عالية في الشهادة الإعدادية بأسوان للعام الدراسي 2020/2021 ، ويشترط خلا التقدم والموافقة على الانتظام فى مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان أن يخلو المتقدم من أي موانع صحية، لأن خريجيها سيعملون في محطات الطاقة الشمسية ولديهم الخبرة النظرية والعملية في هذا المجال.

تحريج دفعة

واكد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن مدرسة بنبان للطاقة الشمسية خرّجت دفعة العام الماضي 2019/2020م، وتضم الآن طلاب فى الصفوف الدراسية الثلاثة، وعليها إقبال كبير خاصة من أبناء قرية بنبان ومركز دراو لأهم يريدون العمل بالمحطة التي تعد بمثابة سد عالي جديد فى المحافظة الجنوبية.

الدراسة نظري وعملي

وتابع «قبيصي»، أن الدراسة داخل المدرسة نظري وعملي على المعدات الخاصة بالطاقة الشمسية، والخريج يكون مؤهلا لسوق العمل فى مجال الطاقة الشمسية وأثناء التقديم للقبول فى المدرسة يكون هناك مقابلة شخصية واختبار نطري وعملي للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بالإضافة للياقة الصحية، والحقيقة أن مجال الطاقة الشمسية تم افتتاحه فى العديد من المدارس الفنية الصناعية فى مراكز المحافظة داخل فصول ملحقة بالمدارس الصناعية.

فصول ملحقة للطاقة الشمسية

وتابع أن المدارس الصناعية التي يوجد بها فصول لدراسة الطاقة الشمسية هي مدرسة الرمادي قبلي الصناعية بمركز إدفو، مدرسة كوم أمبو الصناعية بمركز كوم أمبو، مدرسة محمد حسين هلال الصناعية بمدينة أسوان، مدرسة كامل يعقوب الصناعية بمركز نصر النوبة.