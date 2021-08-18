الإسكان تبدأ إجراءات سحب الوحدات السكنية بسبب تأخر الأقساط

بسبب عدد التزام بعض الحاجزين بدفع أقساط الوحدات السكنية، كشف مصدر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لـ«الوطن»، أنَّ هناك اتجاه بإلغاء التخصيص على مستوى جميع المدن الجديدة لأصحاب هذه الوحدات، تمهيداً لإعادة طرحها من جديد على المواطنين.

طوارئ بالمدن الجديدة قبل ساعات من انتهاء مدة الإعفاء من غرامات التأخير

وكشف المصدر، أنَّ سحب الوحدات قد يصل لأكثر يصل إلى 5 آلاف وحدة سكنية، متوقعًا أن تعلن الوزارة عن سحبها، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتمّ حصر الوحدات السكنية، وأراضي الإسكان، والمحال التجارية، وغيرها تمهيداً لطرحها بالقرعات القادمة، أمام المواطنين، بعد سحبها من عدم الملتزمين.

وكشفت المصادر، أنَّ الهدف من تنفيذ قرارات سحب الوحدات، عدم السماح بتأخير تحصيل المستحقات المالية للدولة، والقضاء نهائيا على تسقيع الوحدات والمتاجرة بها، مما يعوق حركة التنمية، على أن يتمّ إعادة طرح تلك الوحدات مرة أخرى، مشيرة إلى أنَّه سيتمّ العرض على اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، لإلغاء تخصيص تلك الوحدات، بعد إنتهاء فترة التيسيرات التي ستنتهي اليوم الأربعاء، على أن يتمّ البدء فى إجراءات السحب، حيث تمّ مخاطبة أصحاب كل الوحدات السكنية التى عليها مستحقات مالية بـ«خطابات مسجلة بعلم الوصول» لتوفيق أوضاعهم، كما تمّ إنذارهم ولكن دون جدوى.

رئيس جهاز الشروق: رصدنا 885 وحدة سكنية مهددة بإلغاء التخصص بسبب تأخر دفع الأقساط

فيما قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، «الوطن» إنَّ التمادي في عدم سداد أقساط الوحدات السكنية وأراضي الإسكان، والتمادي في عدم دفع المتأخرات، يتسبب في سحب الوحدة، خاصة في حالة عدم سداد قسطين متتالين فأكثر خلال فترة تسديد الأقساط في المواعيد المحددة لها، وعدم الاستفادة من فترات الإعفاء من غرامات التأخير التي تمنحها الوزارة بشكل دوري للتيسير على المواطن خاصة في ظل إنتشار جائحة كورونا بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنَّ جهاز مدينة « الشروق» رصد عدد 885 وحدة سكنية مهددة بإلغاء التخصيص، من فئة الإسكان الاستثماري فقط، بسبب تأخر سداد الأقساط والالتزامات المالية.

رئيس جهاز الشروق: انتهاء مدة الإعفاء من غرامات التأخير اليوم

ونوه «بشارة»، إلى أنَّ مدة التيسيرات التي منحتها هيئة المجتمعات العمرانية للمواطنين للإعفاء من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي بأنواعها والفيلات، من المقرر أن تنتهي اليوم الأربعاء، وعلى جميع المواطنين حاجزي الوحدات التوجه لبنوك الإسكان والتعمير لسداد المتأخرات حرصًا على ممتلكاتهم الشخصية.