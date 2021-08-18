3 كليات لخريجي الثانوية العامة في محافظة البحر الأحمر

تضم محافظة البحر الأحمر 3 كليات مقرر إدراجها ضمن تنسيق الجامعات للعام الدراسي المقبل لخريجي الثانوية العامة، وهي كلية الألسن، وكلية حاسبات وذكاء اصطناعي بالإضافة إلى كلية التربية التي تضم جميع التخصصات.

أماكن الكليات في البحر الأحمر

وتتبع الكليات الثلاث فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة وتقع كلية تربية بمنطقة الأحياء شمال الغردقة بينما يقع مقر كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والألسن، فرع جامعة جنوب الوادي.

فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة

جرى إنشاء فرع جامعة جنوب الوادي شمال مدينة الغردقة على مساحة 500 فدان، ويخدم الفرع مدن محافظة البحر الأحمر ويضم كليتي الألسن والحاسبات والذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع السياحي بفنادق البحر الأحمر، وذلك بالإضافة إلى كلية التربية بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي

تم إنشاء كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والألسن على مساحة تسعة آلاف متر على أحدث طراز بما يراعي السلامة المهنية وتشمل عدد من المباني والمعامل بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا .

أول عام دراسي لكلية الالسن بالغردقة

دخلت كلية الالسن بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي ضمن تنسيق الجامعات هذا العام حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على بدء الدراسة العام الجامعى القادم 2021 /2022 بكلية الألسن بجامعة الغردقة وذلك وفقاً لما أعلنه الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حيث اعتمدت كلية الالسن فرع جامعة الغردقة ضمن تنسيق الجامعات لخريجي الثانوية هذا العام بأقسام انجليزي وايطاليا والروسي والألماني.

كليات مرتبطة بسوق العمل بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة

كشف دكتور «محفوظ عبدالستار» عميد كلية التربية بالغردقة والمشرف على إنشاءات فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، الموافقة على إنشاء العديد من الكليات الجديدة في العام القادم وهي علوم البحار والمصايد وهندسة البترول والتعدين وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والفنادق، وتم اختيار هذه الكليات الجديدة لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم في خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولي والقطاع البحري بالبحر الأحمر.