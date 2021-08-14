تجهيز 6 آلاف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي في الغردقة

انتهت مديرية الإسكان بمحافظة البحر الأحمر من تجهيز 6 آلاف وحدة سكنية بمدينة الغردقة بمنطقة «أبو عشرة»، ضمن المرحلة الثالثة الإعلان العاشر لوحدات الإسكان الاجتماعى، تحت إشراف المهندس محمد عبد المنعم عبد العزيز، وكيل وزارة الإسكان، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير «حياة كريمة» للمواطنين.

يقع مشروع وحدات الأسكان الاجتماعي بمنطقة «أبو عشرة»، في مدينة الغردقة، ويضم 6 آلاف وحدة سكنية على مساحة إجمالية تصل إلى 615 ألف متر مربع، منها 5100 وحدة بمساحة 90 متراً مربعاً، مكونة من ثلاث غرف وصالة، و900 وحدة بمساحة 75 متراً، مكونة من غرفتين وصالة، بالإضافة إلى مجموعة خدمات متنوعة، تضم 10 حضانات، ومدرسة، ومسجدين، و120 محلاً تجارياً، وتشمل ساحات لانتظار السيارات، ومساحات خضراء، ومولات تجارية، وغيرها من الخدمات، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 2 مليار جنيه.

وكشف المهندس محمد عبد المنعم، مدير مديرية إسكان البحر الأحمر، عن تخصيص 3 قطع أراضي لإقامة وتغطية احتياجات قطاع عريض من الشباب والمواطنين، لم تنطبق عليهم شروط الإسكان الإجتماعي، لإقامة إسكان اقتصادي متميز بمساحة 120 متراً مربعاً، وإسكان استثماري بمساحة 130 متراً مربعاً، موزعة على مساحة حوالي 132 ألف متر مربع، لإنشاء 1600 وحدة إسكان إقتصادي متميز بمنطقة «البداري»، أمام النجدة بشارع الحجاز، ومن المتوقع أن يجري الإعلان عنها بمعرفة وزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما تم تخصيص مساحة 224 ألف متر مربع بمنطقة «الأحياء»، على طريق الجونة، أمام قرية الحرس الجمهوري، لإنشاء 2500 وحدة كاملة المرافق والخدمات إسكان استثماري، ومساحة 132 ألف متر مربع في منطقة «الأحياء»، بجوار أرض المعركة على الطريق الساحلي، تطل على البحر مباشرةً، لإقامة حوالى 2000 وحدة إسكان استثماري متميز، ليصبح إجمالى الوحدات 6000 وحدة إسكان اجتماعي، و1800 وحدة إسكان اقتصادي متميز، و4500 وحدة إسكان استثمارى متميز.