مطار الغردقة الدولي يستقبل عشرات الرحلات السياحية أسبوعياً

يشهد مطار الغردقة الدولي توافد عشرات الرحلات السياحية أسبوعياً، قادمة من عدد من الدول الأوروبية، من بينها أوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا ورومانيا وبلغاريا، ومؤخراً بدأ المطار يستقبل رحلات طيران سياحية قادمة من روسيا، بالإضافة إلى عشرات رحلات الطيران القادمة من مطار القاهرة، عبر خطوط مصر للطيران، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول.

مطار الغردقة الدولي يستوعب 7.5 مليون راكب

ويقع مطار الغردقة الدولي جنوب مدينة الغردقة بحوالي كيلومترين، وافتتح أعمال التطويرات وزير الطيران المدنى قبل عامين، حيث تم رفع كفاءة المبنى الركاب 2، وإنشاء مبنى ركاب جديد لخدمة الرحلات، بقدرة استيعابية 7.5 مليون راكب، كما تم إنشاء مدرج جديد للطائرات، بطول 4 كيلومترات، يوازي المدرج الحالي، لخدمة أحدث الطائرات.

ويضم المبنى الجديد 11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات، بواسطة جسور مباشرة، إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة بواسطة حافلات، وتم تطوير وتجديد المنظومة الأمنية الجديدة، حسب المواصفات العالمية.

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الروسية

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، استقبل مطار الغردقة أولى الرحلات السياحية القادمة من روسيا، بعد توقفها لنحو 6 سنوات، وجرت مراسم استقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية ورش الطائرة بالمياه، كإجراء متبع طبقاً لبروتوكولات المطارات وشركات الطيران.

وحرص محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، على أن يكون في استقبال الطائرة الروسية، إلى جانب سلطات مطار الغردقة الدولي، وعدد من مسؤولي وزارة السياحة، وفريق من العلاقات العامة بالمطار، الذين استقبلوا الركاب بالورود والترحاب، وجرى تنظيم حفل موسيقي في استقبال السائحين الروس في صالات الوصول.