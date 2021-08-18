استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم بالبنوك

سجل سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء 18 أغسطس، في كافة البنوك وشركات الصرافة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، فيما أفاد أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، بأن استقرار الدولار مقابل الجنيه المصرى ينعكس إيجابيا على أسعار السلع واستقراراها بدون تغير.

استقرار الدولار يحافظ على ثبات الأسعار

وأضاف نائب رئيس غرفة الإسكندرية فى تصريح لـ«الوطن»: أن استقرار الدولار مقابل الجنيه المصرى ينعكس إيجابيا على ثبات أسعار السلع بدون تغيير، قائلا: «عندما يرتفع الدولار على سبيل المثال فإن الأسعار ترتفع ويضطر المنتج إلى تعميم أسعار جديدة فى ضوء التكلفة الجديدة حيث تتزايد الأسعار بنفس قيم الارتفاع فى سعر الدولار الذى يتحمل تبعاتة المستهلك وحده».

أعلى سعر للدولار

وسجّلت 3 بنوك اليوم الأربعاء 18 أغسطس، أعلى سعر لبيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصرى وهم: «الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي»، حيث سجل الدولار 15.75 جنيه للبيع في مقابل 15.67 للشراء.

أقل سعر للدولار

فيما سجّل بنكا «مصر، الأهلي المصري،» أقل سعر للدولار اليوم، ليباع بـ15.73 مقابل 15.63 جنيه للشراء.

وبيع الدولار مقابل الجنيه، اليوم في بنوك «المصري لتنمية الصادرات، دبى الوطني»، بسعر15.75 جنيه، في مقابل 15.66 جنيه للشراء.

كما بيع الدولار مقابل الجنيه في «كريدى أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، المصرف الخليجي، مصر إيران للتنمية، السويس، المصرف المتحد، عودة»، بسعر 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية

أعلى سعر لشراء اليورو:

سجّل اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 18 أغسطس، أعلى سعر للشراء بنحو 18.44 جنيه في بنكا «الاهلى الكويتى، الاستثمار العربى».

سعر الجنيه مقابل الإستراليني

وسجل سعر الجنيه المصري مقابل الإسترليني، اليوم أعلى سعر للشراء بنحو 21.65 جنيه في بنوك «الأهلى الكويتى - التعمير والإسكان».

أسعار العملات العربية:

وسجّلت بنوك «مصر، بلوم، المصري الخليجي، الأهلي المصري، عودة، المشرق، التجاري الدولي، الأهلي المتحد»، أعلى سعر لشراء الريال السعودي بـ4.17 جنيه اليوم.

بينما سجّل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري أعلى سعر له، في بنوك «مصر، بلوم، الأهلي المصري، عودة،المصري الخليجي، المشرق، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني» بسعر 4.26 جنيه.