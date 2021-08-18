شركات طيران روسية تحصل على 200 تصريح لتسيير رحلات منظمة لمصر

حصلت شركات الطيران الروسية على أكثر من 200 تصريح لتسيير رحلات منتظمة إلى مصر، بحسب وكالة «تاس» الروسية نقلاً عن هيئة «النقل الجوي الفيدرالية»، في موسكو.

وأفادت الوكالة الروسية بأن روسيا ستضاعف لثلاث مرات عدد الرحلات المنتظمة إلى مصر على طرق «موسكو - الغردقة وموسكو - شرم الشيخ»، بنحو من 5 إلى 15 رحلة أسبوعياً اعتبارًا من 27 أغسطس الحالي.

واستؤنفت الحركة الجوية مع المنتجعات المصرية على طرق موسكو - الغردقة وموسكو - شرم الشيخ في 9 أغسطس.

وكانت الحركة الجوية بين روسيا ومصر توقفت بشكل تام فى نوفمبر 2015 بعد تحطم طائرة تابعة لشركة طيران كوجاليمافيا الروسية في سيناء وهى بطريقها من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرج. وكان على متنها 217 راكبا، بالإضافة إلى 7 من أفراد الطاقم، وقتلوا جميعاً في الحادث.

وفي يناير 2018، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً بشأن استئناف الحركة الجوية المنتظمة إلى القاهرة، لكن الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية لم تُستأنف.

وعلى مدى السنوات الماضية، عملت الحكومة المصرية على تحسين نظام الرقابة والتفتيش على الركاب وأمتعتهم، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للمطارات بشكل كبير، وفى 8 يوليو الماضي، ألغى بوتين مرسوم 2015 الذي يحظر على شركات الطيران الروسية السفر إلى المنتجعات المصرية.

وفي 9 أغسطس الماضي، صلت إلى مطار الغردقة أولى الرحلات القادمة من روسيا بعد استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية.

وقالت شركة مصر للطيران في ذلك الوقت: إن مطار الغردقة استقبل أولى الرحلات الجوية للشركة قادمة من موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330 وعلى متنها 300 سائح روسي، لبدء السياحة الروسية إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.