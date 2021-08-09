ما أهمية عودة السياحة الروسية لمصر؟.. خبراء يقيمون الفوائد

يتوقع العاملون بالقطاع السياحي ارتفاع بنسبة 60 % بالإشغالات الفندقية خصوصاً في البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ تزامناً مع بدء وصول السياح الروس.

وأكد الخبراء في تصريحات لـ«مباشر» أن الخطوة الأخيرة ضمدت جراح السياحة المصرية بعد 6 سنوات منذ توقف السياحة الروسية علاوة على أزمة تفشي جائحة كورونا منذ عام 2019 .

واستقبل مطار الغردقة صباح اليوم أولى الرحلات الشارتر بعد توقف دام 6 سنوات على خلفية تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء في أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل 224 شخصاً.

غنيم: نتوقع زيادة حجم الإشغالات الفندقية

وأكد علي غنيم، عضو اتحاد شركات السياحة، أن حجم الإشغالات الفندقية بمنتجعات البحر الأحمر تصل حالياً إلى 50 % متوقعاً أن ترتفع إلى 60% خلال شهر سبتمبر المقبل.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في شهر يوليو الماضي، مرسوما يقضي برفع الحظر المفروض منذ العام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى أي مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة.

مصطفى خليل: روسيا ستشجع دولا أخرى

من جانبه قال مصطفى خليل، عضو مجلس الأعمال المصري الروسي، إن عودة السياحة الروسية، سيشجع دولاً أخرى على بدء توريد السياحة للسوق المصري، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الأمنية والصحية حاليًأ خاصة بعد تقلص تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأوضح خليل أن السياحة الروسية بمثابة العمود الفقري للسياحة المصرية، مطالباً الجهات المعنية ووزارة السياحة ومصر للطيران بزيادة المعروض من المقاعد للاستفادمة من حجم الطلب الروسي على المقاصد المصرية، قائلا: «ليس من المعقول أن تحتكر شركة واحدة عمليات الحجز».

سحر طلعت: طفرة في الشهور الأخيرة لعام 2021

ومن جانبها قالت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب المصري، إن عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية بعد غياب استمر لنحو 6 سنوات، تحول هام في سوق السياحة المصرية، وسينعكس إيجابيا على مؤشرات التنمية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، متوقعة أن يشهد قطاع السياحة في مصر انتعاشة في الشهور الأخيرة من هذا العام.