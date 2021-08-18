لقاء سويدان: أنا نجمة مسرح ومش هتنازل عشان السينما

قالت الفنانة، لقاء سويدان، أتمنى أن يتم إنتاج عدد كبير من الأفلام لاستيعاب الممثلين وطاقتهم الفنية، مضيفة: «عشان اشتغل سينما مش هتنازل ومش هقدم حاجات ملهاش معنى لمجرد إني اشتغل سينما».

وأضافت سويدان فى تصريحات لـ«الوطن»: «أنا نجمة في المسرح ومحققة نجاح في الفيديو مش هعمل حاجة أتنازل بيها، وياريت يبقى في إنتاج سينمائي كتير لاستيعاب كل جيلنا معنديش مشكلة إني اشتغل».

يشار إلى أن الفنانة لقاء سويدان تستعد حاليا للعودة لمجال الغناء مجددًا بعد طرحها أولى ألبوماتها الغنائية عام 2009، وذلك من خلال تجهيز أغنية سينجل ودويتو غنائي تمهيدًا لطرحهما في أقرب وقت.

المشاركة في مسرحية سيد درويش بـ«جليلة العالمة»

ومؤخرًا شاركت الفنانة لقاء سويدان في مسرحية جديدة بعنوان «سيد درويش» التي تحكي قصة صعود فنان الشعب سيد درويش ونجاحاته وانكساراته ووفاته في سن مبكرة وهو في الثلاثينيات من عمره تاركًا وراءه إرثًا فنيًا ضخمًا.

وخلال مسرحية سيد درويش، لعبت لقاء سويدان شخصية «جليلة العالمة» المرأة التي وقع سيد درويش في غرامها وتزوجها، حيث قدمت عدد من الاستعراضات والأغنيات بصحبة الفنان ميدو عادل الذي جسّد شخصية سيد درويش.

مسرحية سيد درويش تضم عدد من النجوم منهم ميدو عادل، سيد جبر، رشا سامي، وعدد من نجوم المسرح، تأليف سيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب.

وشاركت سويدان فى ما يقرب من 120 عمل فنى وحققت على شاشة التليفزيون وخشبة المسرح انتشارًا واسعًا، ولكن على شاشة السينما جاءت مشاركتها في عدد قليل من الأفلام منها «خالتي فرنسا» عام 2007 مع منى زكي وعبلة كامل، و«خليك في حالك» عام 2007 مع أحمد عيد وراندا البحيرى.