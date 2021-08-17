«صناع الخير»: مبادرة «مراكب الرزق» مجانية لتطوير مهارات صغار الصيادين

كشف مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير» للتنمية، عن تفاصيل تسليم مراكب صيد لصغار الصيادين ببحيرة المنزلة ضمن مبادرة «مراكب الرزق»، قائلا إنّ المبادرة تهدف لدعم صغار الصيادين في المناطق التي تنتشر بها حرفة الصيد، وتدريبهم على الطرق الحديثة للصيد، والحفاظ على البحيرات المستهدفة أو المناطق التي يعملون بها في النيل مع بعض الجهات البحثية والدراسية.

المبادرة تنتقل لقرى النوبة بأسوان الشهر المقبل

وأضاف «زمزم»، خلال اتصال عبر «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وهدير أبو زيد، أن المرحلة الأولى للمبادرة بدأت في قرية الصمدة بحري بمحافظة قنا، وهي من القرى المستهدفة بمبادرة «حياة كريمة»، ثم قرية «العزيزية» في المنزلة بمحافظة الدقهلية، وخلال الشهر المقبل، ستنتقل المبادرة لقرى النوبة في أسوان، إضافة لكل القرى المستهدفة التي يمتهن سكانها حرفة الصيد ولا يملكون مراكب حديثة.

الصياد لا يتحمل تكاليف المركب الجديد أو أدوات الصيد

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تطوير مهنة الصيد من خلال التدريب، وتوفير بعض الأدوات الحديثة، وإذا زاد عدد المراكب في القرية الواحدة عن 30 مركبا يجري حينها توفير ثلاجة لحفظ الأسماك والعمل على تسويق منتجاتهم.

شروط الانضمام للمبادرة

وأكد أن الصياد لا يتحمل تكاليف المركب الجديد أو أدوات الصيد، كما يجري تدريبه وتأهيله ومراعاة كل القواعد الخاصة بالصيد مثل الصيد الجائر أو استخدام أي أدوات خارجة عن الإطار القانوني حتى لا يحدث إفساد أو إهمال للثروة السمكية، وهي ضمن الشروط للانضمام للمبادرة.

وأوضح أنه من بين الشروط الأخرى عدم بيع المراكب أو أي أدوات والحفاظ على ثلاجات حفظ الأسماك، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي، كلف بعض الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بدعم صغار الصيادين، ووزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت مبادرة كبيرة مع صندوق «تحيا مصر» لدعم الكثير من صغار الصيادين بالأدوات وبعض الاحتياجات الخاصة بهم.