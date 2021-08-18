هنيدي: «أبويا كان فاكرني هبقى من أوائل الثانوية.. جبت 51% وملحق»

روى الفنان محمد هنيدي، واقعة طريفة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن ذكرياته مع نتيجة الثانوية العامة، التي حصل فيها على مجموع 51%، في وقت اعتقد فيه والده أنّ ابنه شاب متفوق وسيكون بين أوائل الثانوية.

هنيدي: والدي كان منبهر بيا وفاكرني متفوق

وقال هنيدي في منشوره: «أتذكر جيدًا أيام الثانوية العامة، كانت عادة اتصال الوزير بالمتفوقين قد بدأت للتو، كنت واثقًا البتة من تفوقي في الامتحانات».

وتابع: «كان والدي منبهر دائمًا بي، فبعد كل امتحان، كنت أوكد له حصولي على الدرجة النهائية، فكان يفتخر بي وبذكائي، ويقول لأصدقائه (محمد زكي جدًا، ده بيقفل الامتحانات وهو مبيفتحش كتاب)».

واستطرد هنيدي: «في يوم قبل النتيجة قعدت جنب التليفون مستني اتصال الوزير عشان يقولي الخبر السعيد، أنت طلعت أول جمهورية يا محمد مبروك، وبعد ساعات كلمنى صاحبي معتز، وقالي أنا جبتلك النتيجة من الكنترول، الحق اهرب يا محمد أنت جبت 51% وملحق في العربي».

ولعب هنيدي، دور طالب ثانوية عامة خلال أحداث فيلم «إسماعيلية رايح جاي» مع الفنان محمد فؤاد وحنان ترك، حيث جسّد شخصية «منعم» الطالب غير المتفوق بطريقة كوميدية، ومع ذلك استطاع اجتياز مرحلة الثانوية بأعجوبة.

كما جسّد هنيدي، دور «خلف الدهشوري خلف» الطالب المتفوق في الثانوية العامة بفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، مع منى زكي وغادة عادل وهاني رمزي وأحمد السقا، وبسبب تفوقه في الثانوية حصل على منحة دراسية بالجامعة الأمريكية.

ويعرض حاليًا بدور العرض السينمائي، فيلم «الإنس والنمس»، الجديد للفنان محمد هنيدي، وكسرت إيراداته منذ عرضه على مدار أسبوعين حاجز 30 مليون جنيه ليتربع على عرش الإيرادات، وهو من إخراج شريف عرفة وتشاركه البطولة منة شلبي.