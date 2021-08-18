أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتبارا من يوم السبت المقبل، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس.

وأوضحت الوزارة الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل في المرحلة الأولى للتنسيق، نستعرض أبرزها فيما يلي وفقا لما ذكره موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

طريقة التسجيل في المرحلة الأولى بموقع التنسيق

1- قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني ثم إدخال رقم الجلوس «رقم الدخول» ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التي تسلمتها من المدرسة.

2- عرض الرغبات المسجلة سابقاً إذا كان قد سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

3- البيانات الأساسية: يجب عليك في هذه الخطوة التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه.

4- إدخال/ تعديل قائمة الرغبات: بعد ذلك يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها.

في أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذي تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافي، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، واجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك، والحصول على درجات كل في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك.

وسينهبك البرنامج وموقع التنسيق لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد، ويمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

5- تسجيل الرغبات: بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل الكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك الكترونيا ويمكنك طباعة هذه المستندات.

سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك الكترونيا.

6- الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات في حالة رغبتك في طباعة رغباتك اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.