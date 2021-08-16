اليوم.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات المعادلة العربية

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، التسجيل الإلكتروني لتنسيق الشهادات المعادلة 2021 للشهادات العربية والأجنبية، حيث بدأ مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس من السبت الماضي، صرف وقبول أوراق جميع طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رؤساء الجامعات الحكومية.

التعليم العالي: 9 تخصصات يتم فيها تنفيذ اختبارات القدرات 2012

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن صرف أوراق قبول طلاب الشهادات المعادلة سيستمر حتى 31 أغسطس الجاري، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وذلك من خلال المقر الرئيسي لمكتب التنسيق بجامعة عين شمس وفروعه بمحافظات «الإسكندرية وأسيوط».

وشدد «الأعلى للجامعات الحكومية»، على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل مكاتب التنسيق.

وتواصل الجامعات الحكومية اختبارات القدرات 2021، تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ 9 تخصصات بالكليات المختلفة، وهي كليات: «الإعلام والتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتمريض والسياحة والفنادق»، بجانب الجامعات التكنولوجية وعدد من تخصصات كليات التربية.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات على عدم رصد أي مشكلات تتعلق حتى الآن باختبارات القدرات 2021 للكليات التي بدأت تنفيذ الاختبارات، فضلاً عن عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات، منوهين إلى أن 19 أغسطس الجاري هو آخر أيام اختبارات القدرات 2021، وذلك تنفيذا لقرارات الأعلى للجامعات الحكومية.

وأكد رئيس قطاع التعليم السيد عطا، أنه في حال رسوب الطالب لا يمكن إعادة اختبارات القدرات له، موضحا أن نتيجة اختبارات القدرات لائق وغير لائق.