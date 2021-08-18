«الأعلى للجامعات» يوضح موقف طلاب التقسيم في التنسيق

يترقب حوالي 100 طالب حاصلين علي شهادة الثانوية العامة 2021، ويقعون تحت مظلة طلاب التقسيم، قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأنهم فيما يتعلق بتنسيق الجامعات 2021، والمقرر أن ينطلق السبت المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري، بفتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة 2021 للشعب العلمية الثلاث، وذلك بعد إعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا للمرحلة، أمس الثلاثاء.

الأعلى للجامعات: مناقشة تخفيض الحدود الدنيا للمعاهد الاجتماع المقبل

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قضية طلاب التقسيم بالثانوية العامة 2021، سيتم بحثها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المقرر عقده السبت المقبل.

وأوضح أنه سيتم مناقشة عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتنسيق والحدود الدنيا للمعاهد الهندسية والمعاهد المتخصصة، وكذلك مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة باستعدادات الجامعات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم مناقشة تطبيق النسبة المرنة "نسبة وتناسب" على طلاب التقسيم بتنسيق الجامعات 2021، وأن القرارات متعلقة بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية المقرر عقده خلال الأيام المقبلة.

الجامعات تضع الرتوش الأخيرة قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2021

وأنهت عددا من الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لتنسيق الجامعات 2021 المقرر أن ينطلق السبت المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري، من حيث تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني، وكذلك تجهيز الكوادر المتخصصة للتعامل مع الطلاب.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، الجاهزية التامة لإجراء التنسيق، حيث جرى التشديد على ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة أثناء مراحل التنسيق أو اختبارات القدرات.