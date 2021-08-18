الخطيب: «حياة كريمة» تقوم على إحياء المواطن المصري أولا

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن المشروع القومي «حياة كريمة» ينفذ عملية تنموية كبيرة جدا، مشيرا إلى أن التنمية التي يحدثها المشروع ضد الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي.

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، أن «حياة كريمة» من أهم المشروعات التي بنتها الدولة المصرية في جميع عهدوها الماضية، خصوصا وأن المشروع يقوم على إحياء المواطن المصري أولا وإحياء الريف المصري على كل المستويات، ولذلك توجيهات الرئيس بمراجعة الأعمال الفنية والإدارية لمبادرة حياة كريمة يدل على أن الدولة ترغب بالوصول لأقصى درجات الكمال بهذا المشروع.

الخطيب: الدولة حصدت نجاح قرار تعويم الجنيه المصري.. وتصدت للمخططات الخبيثة

ولفت إلى أن قرار تعويم الجنيه المصري، وإن كان مؤلما في حينه إلا إنه على المستوى الاستراتيجي الدولة المصرية حصد نجاحا، متابعا: «كانت هذه الفترة يصل سعر الجنيه في السوق السوداء لأرقام كبيرة عن سعره الحقيقي وكانت كل الدعوات التخريبية في هذا البلد بمطالبة المصريين في الخارج ألا يحولو أموالهم للداخل وأن الجنيه تقل قيمته والدولار سيزيد ويرتفع سعره، وكانت دعوات خبيثة جدا، والدولة المصرية في ذلك الوقت ألقت القبض على عدد من الشركات والعصابات التي كانت تعمل على إخفاء الدولارات»، مؤكدا أن تحويلات المصريين في الخارج هي أحد أعمدة العملة الصعبة للدولة المصرية.

ثقة المصريين في الدولة الرد الحقيقي على دعوات الترهيب

وشرح رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» أن البرامج التلفزيونية المعادية كانت تكثف من منهج تخويف المصريين وترهيبهم من تعويم الجنيه، مضيفا: «الآن وبعد مرور 4 سنوات سيتم الرد الحقيقي على ثقة المواطنين بالدولة المصرية وقرارتها وخطتها بالتعامل مع هذا الملف».