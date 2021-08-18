عدلي منصور يفتتح وحدة القسطرة بـ«المنيل الجامعي»

افتتح المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، واللواء محمد الأمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، وحدة القسطرة بمستشفى المنيل الجامعي، والتي تم تطويرها وتزويدها مؤخرًا بجهاز قسطرة، بتبرع من صندوق تحيا مصر بالاشتراك مع بيت الخبرة، كما تم افتتاح معمل المهارات بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار تطوير العملية التعليمية بالكلية.

رئيس المحكمة الدستورية الأسبق: صندوق تحيا مصر بالاشتراك مع بيت الخبرة تبرع بجهاز قسطرة بقيمة 8 ملايين جنيه

من جانبه، صرح المستشار عدلي منصور، أن صندوق تحيا مصر بالاشتراك مع بيت الخبرة تبرع بجهاز قسطرة بقيمة 8 ملايين جنيه إلى وحدة القسطرة "حسام موافي" بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي لعلاج نحو 100 حالة شهريًا، والمساهمة في علاج المرضى على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وتقليل قوائم الانتظار، حيث يمتلك الجهاز الحديث تقنيات وخصائص متعددة عالية الدقة تسهم في علاج مرضى قصور الشرايين التاجية للقلب وعلاج حالات قصور الشرايين الطرفية والشرايين المُخية.

ووجّه الدكتور محمد الخشت الشكر للمستشار عدلي منصور على حضوره افتتاح وحدة القسطرة "حسام موافي"، مشيرًا إلى أن الوحدة سوف تقدم خدمات كثيرة في التشخيص والعلاج لعدد كبير من الشعب المصري، لافتاً إلى أن آلاف المرضى من جميع أنحاء الجمهورية يتردّدون على مستشفيات قصر العيني لتلقي العلاج، ويتم تقديم أفضل خدمة لهم، ولا يتم رد أحد أو الاكتفاء بعدد من الحالات والمرضى.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى حجم الإنجازات الضخمة في عدد من مستشفيات جامعة القاهرة، منها مستشفى الباطنة، وتطوير عدد من وحدات مستشفيات أبوالريش الياباني والمنيرة، وإنشاء العيادات الخارجية بأبوالريش الياباني، لافتاً إلى أن قصر العيني به 17 مستشفى في كل التخصصات بخبرات وكفاءات كبيرة تقوم بجميع العمليات الضخمة لكل المرضى.

وتابع أن صندوق تحيا مصر يقدم خدمات كبيرة ويقوم بعمل عظيم في كل الملفات، خصوصاً ما يقدمه في جامعة القاهرة.

ولفت "الخشت" إلى أن الانتهاء من تجهيز معمل المهارات بكلية طب قصر العيني تم بتكلفة نحو 12 مليون جنيه، وذلك في إطار تطوير العملية التعليمية بالكلية والتدريب الإكلينيكي المبكر للطلاب قبل التعامل المباشر مع المرضى، للتمكن من المهارات قبل تطبيقها.

وأضاف أن معمل المهارات يخدم نحو 10 آلاف طالب في مرحلة البكالوريوس، ويضم 8 قاعات تدريس مهارات إكلينيكية، و141 مانيكان محاكاة مهارات أساسية إكلينيكية، و180 قطعة لمهارات خياطة الجراحة والحقن، و7 مانيكانات عالية الدقة للتدريب على المهارات المتقدمة والمتطورة، حيث تقدم مجموعة سيناريوهات طبية كنوع من التدريب والتطبيق.