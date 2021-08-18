إيناس عز الدين عن تعرضها لوعكة صحية: الحمد لله أنها جات على كدا

طمأنت الفنانة إيناس عز الدين، جمهورها على حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية، إثر سقوطها على الأرض أثناء مرورها بأحد الشوارع ما أدى إلى حدوث تورم وكدمات بالركبة، قائلة فى تصريح لـ«الوطن»: «الحمد لله بخير، ولكني أصُيبت بتورم وجرح على الركبتين، والأمر مؤلم للغاية، وسوف أواظب على العلاج 3 أيام، ولكن الحمد لله أنها جات على كدا».

إيناس عز الدين توضح تفاصيل حالتها الصحية

وكشفت الفنانة إيناس عزالدين، عن معاناتها خلال الفترة الأخيرة من «العين والحسد»، حيث مرت بأكثر من وعكة صحية، كما عانت من مرض ابنها ودخوله المستشفي، مضيفة أعانى من كدمات في قدمى، أحدثت التهابات وتورماً فى منطقة الركبة.

وشاركت إيناس صور لقدمها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» قائلة، «الحمد لله والشكر لله، على كل حال، كدمة من وقعة بسيطة، يحدث التهاب وتورم في الركبة، قدر الله وما شاء فعل»، «اللهم أبطل أثر عين، أصابت رزقاً فأمسكته، وأصابت جسداً فأمرضته، وأصابت قلباً فأحزنته».

نجل الفنانة إيناس عزالدين يتعرض لأزمة صحية

وكان نجل الفنانة إيناس عز الدين تعرض لأزمة صحية شديدة، وأجري أشعة رنين علي المخ للوقوف علي تطورات حالته الصحية بشكل أكبر، كما أجرى عملية خطيرة في المخ، داخل أحد مستشفيات القاهرة، حيث أبلغها طبيبه المعالج بضرورة دخوله غرفة العمليات 24 ساعة علي الأكثر، موضحة: «أن مخ ابنها شهد انكماشاً بفعل تدفق سائل ناتج عن الصمام الذي تم تركيبه في المخ خلال جراحة سابقة».